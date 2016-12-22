Сирийская армия заявила об отражении ракетной атаки со стороны Израиля

Израиль совершил ракетную атаку на позиции сирийской армии в районе Дамаска. Об этом со ссылкой на государственное телевидение Сирии сообщает Reuters.

Нападение, как уточняет агентство, было отражено системами противовоздушной обороны Сирии. При этом оно, по информации местных властей, привело «к материальным потерям на участке в сельской местности» в пригороде Дамаска. Какой именно израильские ракеты нанесли ущерб,​ в Сирии не уточнили. Атаку власти страны назвали «вопиющим нападением».

Представители ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля) от комментариев отказались.

В ноябре израильские военные заявили, что сбили сирийский разведывательный беспилотник. Инцидент произошел на Голанских высотах, которые оба государства считают частью своей территории.