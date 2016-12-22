Премьер-министр Израиля прокомментировал ракетный обстрел Дамаска

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «не допустит» нахождения иранских военных баз в Сирии, комментируя заявление сирийский властей об израильском ракетном ударе по Дамаску. Об этом глава государства говорит в видеообращении, опубликованном на своей странице в Facebook.

По словам премьер-министра Израиля, иранский режим «пытается обосноваться» в Сирии «с открытым намерением уничтожить наше государство». «Мы не позволим [Ирану], обзавестись ядерным оружием, мы не допустим постоянного военного присутствия этого режима в Сирии», — заявил Нетаньяху.

Об ударе Израиля по позициям правительственной армии в районе Дамаска ракетами «земля-земля» сирийские власти сообщили 2 декабря. Атака привела к «материальному ущербу», степень и характер которого не сообщались. В ЦАХАЛе инцидент не прокомментировали. Позже в израильских СМИ появилась информация, связывающая удар с нахождением в районе Дамаска строящейся иранской военной базы.

