В Минобороны рассказали о поддержке наступления курдов восточнее Евфрата

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили 672 боевых вылета и поразили 1450 целей в рамках поддержки наступления курдских отрядов и ополченцев Восточных племен Евфрата в Сирии. Об этом заявил представитель российской группировки войск в Сирии генерал-майор Евгений Поплавский на собрании делегатов комитета по управлению восточными территориями Евфрата, сообщает «Интерфакс».

«Все действия вооруженных отрядов народного ополчения на восточном берегу Евфрата координируются из Хмеймима штабом российской группировки войск в Сирии», — сказал Поплавский.

​По его словам, ВКС поддерживают курдов, которые наступают на позиции «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Генерал-майор отметил, что в населенном пункте Сальхия (в 7 км восточнее города Дейр-эз-Зор) также был создан объединенный оперативный штаб, в состав которого вошли российские военные советники и представители Восточных племен Евфрата.

Видео: Минобороны России / facebook

Представитель курдских отрядов Махмуд Нури в ходе выступления на собрании делегатов Комитета подчеркнул, что восточные районы провинции Дейр-эз-Зор рассматриваются как «неотделимая часть Сирии». Он также поблагодарил российских военных за помощь в борьбе с ИГ.

Накануне российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудар по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре. Они разбомбили склады боеприпасов и технику боевиков. Операция проводилась под прикрытием истребителей Су-30СМ с авиабазы Хмеймим.

Предыдущие удары Ту-22М3 по позициям террористов были нанесены 1 декабря, 26 ноября и 25 ноября.