В Сирии шесть бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удары по боевикам ИГ

Шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по опорным пунктам боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в долине реки Евфрат и уничтожили их. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.
В ведомстве заявили, что удар бомбардировщиков был произведен по позициям террористов в провинции Дэйр-эз-Зор. Операция прошла под прикрытием российских истребителей Су-30СМ и Су-35С, взлетевших с авиабазы Хмеймим.
В пятницу, 24 ноября, Минобороны также сообщало о групповом авиаударе Ту-22М3 по позициям боевиков в Дэйр-эз-Зоре. Тогда террористы были ликвидированы на западном берегу реки Евфрат, возле населенного пункта Аббас. Бомбардировщики также наносили удары по позициям ИГ 23 ноября в районе деревни Эль-Катя в Дэйр-эз-Зоре.