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Минобороны опубликовало видео нанесения авиаударов Ту-22М3 по ИГ в Сирии
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Минобороны опубликовало видео нанесения авиаударов Ту-22М3 по ИГ в Сирии
Война в Сирии, 19:47
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Минобороны опубликовало видео нанесения авиаударов Ту-22М3 по ИГ в Сирии

Министерство обороны России опубликовало видео авиаударов, которые нанесли шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 по опорным пунктам боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Видео: Минобороны России

На видео, которое длится чуть более 30 секунд, показано как один из бомбардировщиков Ту-22М3 в сопровождении истребителя Су-30МС сбрасывает бомбы на позиции боевиков.

Российская авиация уничтожила опорные пункты ИГ в долине реки Евфрат в провинции Дэйр-эз-Зор. В спецоперации помимо Ту-22М3 и Су-30МС принимали участие российские истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим.

Это не первый авиаудар российских Воздушно-космических сил за последнюю неделю. Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по террористам на северо-востоке Сирии 25 ноября возле населенного пункта Эль-Ишара.

Еще один авиаудар был осуществлен 24 ноября. Тогда Ту-22М3 разбомбили объекты террористов возле населенного пункта Аббас в Дэйр-эз-Зоре. Также 23 ноября дальние бомбардировщики Ту-22М3 поразили опорные пункты ИГ у деревни Эль-Катья.

Теги: Минобороны , Сирия , «Исламское государство» , Ту-22М3 , бомбардировщики
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