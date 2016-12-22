Минобороны России нанесло авиаудары по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре

Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ / ТАСС

Шесть дальних российских бомбардировщиков ТУ-22М3 нанесли удар по объектам «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка) в сирийском Дейр-эз-Зоре. Об этом говорится в сообщении Минобороны в Facebook.

«Удар был нанесен по складам боеприпасов, сосредоточению техники боевиков.

Боевые самолеты Су-30СМ с авиабазы Хмеймим прикрывали бомбардировщики», — сказано в сообщении.

На видео ведомства, которое длится 30 секунд, показано, как один из бомбардировщиков Ту-22М3 в сопровождении истребителя Су-30МС сбрасывает бомбы на позиции террористов.

Видео: Минобороны России / facebook

Ранее, 26 ноября, Минобороны сообщило об авиаударах бомбардировщиков по опорным пунктам ИГ в долине реки Евфрат в провинции Дэйр-эз-Зор. Тогда в миссии принимали участие также шесть самолетов ТУ-22М3.



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