Трамп прокомментировал отстранение журналиста АВС за новость о Флинне

Президент США Дональд Трамп поздравил телеканал АВС с отстранением журналиста за ложную информацию о его бывшем помощнике Майкле Флинне. Об этом он написал в своем Twitter.

«Поздравления ABC за временное отстранение от работы Брайана Росса за его ужасно недостоверный и лживый репортаж об охоте на ведьм, связанной с Россией, Россией, Россией. Многим сетям и «газетам» следовало бы сделать то же самое со своими фейковыми новостями!» — написал он.

Как сообщает New Yourk Times, журналист Брайан Росс отстранен от работы на четыре недели. В официальном заявлении телеканала говорится, что его руководство выражает «сожаление» за неверно поданную информацию. Как говорится в сообщении, в телесюжете Росс со ссылкой на источник сообщил, что Флинн советовал Трампу наладить контакты с Россией во время избирательной кампании. Однако затем источник заявил, что имел в виду несколько другое: во время президентской гонки Трамп поручил Флинну разработать возможные пути для улучшения отношений с Россией.

Майкл Флинн 1 декабря пошел на сделку со спецпрокурором и признался, что лгал ФБР о своих контактах с Россией По данным канала АВС, бывший советник президента также согласился дать против него показания по «российскому делу». В то же время Трамп заявил, что его не беспокоит то, что Флинн мог бы сказать следствию.

Флинн был уволен с поста советника президента 14 февраля 2017 года, после того, как стало известно о сокрытии его контактов с Россией во время выборов в США в 2016 году. Он является одним из фигурантов дела о расследовании вмешательства России в исход выборов.