Трамп вступился за Флинна словами «скрывать было нечего»

Президент США Дональд Трамп вступился за своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна после того, как тот признал себя виновным в том, что солгал ФБР о своих контактах с российским послом.

«Мне пришлось уволить генерала Флинна, потому что он солгал вице-президенту и ФБР. Он признал себя виновным в этой лжи. Досадно, потому что его действия во время переходного периода были законными. Скрывать было нечего!» — написал в субботу Трамп на своей странице в Twitter.

Это уже второй комментарий Трампа в течение сегодняшнего дня по поводу ситуации с Флинном. Ранее президент заявил, что заявления Флинна говорят о том, что никакого сговора не было. На вопрос журналистов, не беспокоит лит его то, что Флинн мог рассказать специальному прокурору, Трапм ответил: «Нет».

В минувшую пятницу Флинн признался в том, что умышленно солгал ФБР о своих контактах с Россией. Также экс-советник сообщил, что начал сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведет «российское дело».