Активисты назвали условия снятия блокады со здания канала NewsOne в Киеве

Активисты, перекрывшие доступ к зданию телеканала NewsOne в Киеве, пообещали снять блокаду, после того как канал прекратит «прокремлевскую» политику освещения событий. Об этом сообщает Zn.ua.

По информации издания, активисты потребовали у владельца телеканала, внефракционного депутата Верховной рады Евгения Мураева «покаяться» за «сепаратистские» высказывания, а также сменить политику вещания с «прокремлевской» на «проукраинскую патриотическую». «Пока этого не произойдет, наша мирная акция будет продолжаться», — заявил активист Алексей Середюк.

​Он добавил, что активисты, которые блокируют здание, являются ветеранами так называемой антитеррористической операции, среди них есть также представители общественных организаций (каких именно, Середюк не уточнил).

Ранее сообщалось, что вечером 3 декабря неизвестные в военной форме заблокировали здание NewsOne, который накануне транслировал «Марш за импичмент» бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили, который требует отставки президента Украины Петра Порошенко, а также членов его правительства. Активисты перекрыли вход в здание телеканала колючей проволокой. Владелец телеканала, депутат Евгений Мураев высказал предположение, что в администрации президента «дали деньги» Дмитрию Корчинскому (партия «Братство»), чтобы «заблокировать единственный канал, который прикладывает максимум демократических сил к отставке президента и показывает ситуацию в стране»

Михаил Саакашвили назвал действия активистов «подарком Путину», делающим «посмешище из украинской государственности». В свою очередь, журналисты телеканала в прямом эфире обратились к президенту Порошенко с просьбой «взять под личный контроль посягательства на свободу слова».

Саакашвили силами своих сторонников из партии «Рух новых сил» организовал антикоррупционный митинг напротив Рады 17 октября. Демонстранты установили напротив здания парламента палатки и требуют организовать антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство. 7 ноября Саакашвили пригрозил Порошенко «народным импичментом» 3 декабря. 12 ноября Саакашвили на митинге у Рады пообещал своим сторонникам «Новый год без Порошенко». 3 декабря у Рады прошла акция «Марш за импичмент» Порошенко, которую упомянул Евгений Мураев. По разным оценкам, в ней приняли участие от 2 тыс. до 3 тыс. человек.



