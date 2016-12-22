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Саакашвили назвал заблокировавших телеканал в Киеве «подарком Путину»
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Саакашвили назвал заблокировавших телеканал в Киеве «подарком Путину»
Украинский кризис, 00:56
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Саакашвили назвал заблокировавших телеканал в Киеве «подарком Путину»

Радикалы, заблокировавшие здание телеканала NewsOne в Киеве — «лучший подарок для Путина», потому что ослабляют Украину. Об этом заявил политик Михаил Саакашвили, комментируя сложившуюся в столице Украины ситуацию, сообщает NewsOne.

«Кива (украинский политик. — РБК) призывал блокировать канал. Такие люди — лучший подарок Путину. Они ослабляют внутренний иммунитет Украины, делают посмешище из украинской государственности. Кива, Березенко, все эти приспешники — там [где они] не может быть государства», — заявил политик.

Саакашвили подчеркнул, что действия организаторов блокады могут быть объяснены интересами «олигархата» на Украине. «Это цепные псы олигархата. Они сторожат их болота, чтобы эти болота никто не разрушил. Владелец канала ICTV призывал сдать Крым, не идти в Европу. Почему никто не пошел на ICTV?», — сказал он.

Невозможный импичмент: чего хочет от Украины Михаил Саакашвили
Политика

Блокада здания телеканала NewsOne в Киеве началась 3 декабря. Причиной активисты называют слова владельцы, депутата Рады Евгения Мураева, который назвал события на Украине в 2014 году «государственным переворотом». В то же время на самом телеканале утверждают, что реальной причиной стало то, что NewsOne был единственным телеканалом, транслировавшим акцию «Марш за импичмент» Саакашвили, участники которой призывали к отставке Петра Порошенко.

Марш сторонников Саакашвили за импичмент Порошенко. Фоторепортаж Еще 10 фото
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Теги: Киев , Михаил Саакашвили
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