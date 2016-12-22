В Киеве неизвестные в военной форме заблокировали телеканал NewsOne

В Киеве неизвестные заблокировали офис телеканала News One. Как сообщает редакция, неизвестные одеты в военную форму.

«К территории канала подъехал грузовик с мешками, содержание которых неизвестно. Люди, которые называют себя активистами, отказываются давать комментарии и не говорят, с какой целью вход и выход в канал заблокировали». — сказано в сообщении.

На видеозаписи, опубликованной телеканалом, видно, что мешки выгружены у ворот здания. По данным телеканала, въезд также заблокирован колючей проволокой.

«Редакция канала NewsOne связывает события с тем, что это единственный канал, который транслирует «марш за импичмент» Михаила Саакашвили», — сказано в сообщении.

Речь идет об акции «Марш за импичмент» президента Украины Петра Порошенко, проходившей с 12:00-15:00 в столице страны. Как сообщала «Украинская правда», на митинг вышли 3 тыс. человек, полиция заявила о 1,5 тыс. участниках. Организаторы марша вновь потребовали создать антикоррупционный суд, отменить положение о неприкосновенности народных депутатов и внести поправки в избирательное законодательство.

По данным полиции, нарушений в ходе митинга зафиксировано не было.