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Трамп назвал «хорошей» работу вместе с госсекретарем Тиллерсоном
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Трамп назвал «хорошей» работу вместе с госсекретарем Тиллерсоном
Политика, 01 дек, 23:32
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Трамп назвал «хорошей» работу вместе с госсекретарем Тиллерсоном

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о возможном уходе Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря и заявил, что «мы хорошо работаем вместе», несмотря на некоторые разногласия. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«СМИ спекулировали на теме того, что я уволил Рекса Тиллерсона или что он скоро покинет свой пост — это «фейковые новости» [fake news]. Он не уходит. Несмотря на разногласия по некоторым темам, мы хорошо работаем вместе, а Америка стала вновь высоко уважаема», — написал Трамп.

Накануне высокопоставленные источники газеты The New York Times (NYT) в Белом доме сообщили, что Тиллерсон может покинуть свой пост, а ему на смену должен прийти глава ЦРУ Майк Помпео. В свою очередь, кресло директора разведуправления США займет сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон. NYT отмечала, что последний известен как «ключевой союзник» президента США по вопросам нацбезопасности. Источники газеты подтвердили, что Коттон согласен стать главой ЦРУ в том случае, если ему будет сделано такое предложение.

После публикации NYT в Белом доме опровергли уход Тиллерсона с поста главы Госдепартамента. Тогда же Трамп на вопрос о дальнейшей судьбе Тиллерсона ответил: «Он здесь, Рекс здесь». Сам госсекретарь назвал слухи о своем уходе смехотворными.

В июле 2017 года источники телеканала CNN в окружении госсекретаря сообщали, что Тиллерсон может покинуть свой пост. По словам собеседников телеканала, Тиллерсон разочаровался в своей работе в качестве главы Госдепартамента после того, как у него возникли разногласия с Трампом. Об этом также заявляли источники Reuters.

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Кроме того, Госдеп 1 декабря впервые официально признал, что у госсекретаря Тиллерсона и президента США существуют противоречия. «Разумеется, у них есть разногласия по некоторым политическим вопросам, несомненно. Госсекретарь сам говорил об этом, и, по его словам, это одна из причин, по которой президент его нанял на работу. Так он может ознакомиться с различными мнениями и на их основе принимать решения», — сообщала официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Теги: США , отставка , Рекс Тиллерсон , Дональд Трамп
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