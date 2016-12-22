В Белом доме опровергли уход Тиллерсона с поста госсекретаря США

В Белом доме заявили, что Рекс Тиллерсон остается госсекретарем США, несмотря на сообщения СМИ о его уходе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Reuters.

«Госсекретарь Тиллерсон продолжает возглавлять Государственный департамент, весь кабинет сосредоточен на завершении первого года правления президента Трампа», — сказала Сандерс.

Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о возможном уходе Тиллерсона с поста главы Госдепартамента. Об этом сообщает CBS News. «Он здесь, Рекс здесь», — заявил Трамп в ответ на вопрос о будущем госсекретаря США.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме сообщала, что директор ЦРУ Майк Помпео может заменить Тиллерсона на посту главы Госдепартамента. По словам источников, место главы ЦРУ займет республиканский сенатор от штата Арканзас Том Коттон. Газета отмечает, что Коттон является «ключевым союзником» Трампа по вопросам национальной безопасности. По словам источников NYT, Коттон готов возглавить ЦРУ, если ему поступит такое предложение.

Это не первое сообщение о возможном уходе Тиллерсона с поста госсекретаря. Так, в июле 2017 года об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники в окружении главы Госдепа. По данным источников, разочарование Тиллерсона в работе на этом посту возросло в связи с разногласиями с Трампом. О росте недовольства Тиллерсона также сообщал Reuters со ссылкой на источники.