Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,74 58,36 EUR Нал. 69,79 69,21 USD Бирж. 58,46 -0,16 EUR Бирж. 69,55 +0,11 USD ЦБ. 58,58 +0,25 EUR ЦБ. 69,52 +0,31 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 9639,34 -150,68 ММВБ 2100,62 -1,10% РТС 1131,56 -1,15% Brent 62,30 -0,51% DJIA 24289,46 +1,46% Nasdaq 6878,09 +0,79% FTSE 7326,67 -0,90%
В Белом доме опровергли уход Тиллерсона с поста госсекретаря США
Лента новостей
ОПЕК и партнеры заморозили добычу до 2019 года 20:55, Бизнес Продюсера сериала «Стрела» уволили после обвинений в домогательствах 20:34, Общество В Белом доме опровергли уход Тиллерсона с поста госсекретаря США 20:28, Политика Патриарх киевский Филарет предложил РПЦ преодолеть церковный раскол 20:26, Политика Спутниковая система OneWeb получит частоты для работы в России 20:20, Технологии и медиа Саакашвили продлили срок пребывания на Украине на три месяца 20:10, Политика Экс-губернатор Белых обвенчался в СИЗО 20:05, Общество Сооснователь студии звукозаписи Def Jam извинился за изнасилование 19:56, Общество Тест: умеете ли вы делать портретные фото 19:50, РБК и Huawei Шестерых российских лыжников отстранили от участия в соревнованиях 19:44, Спорт РФПИ ответил на сообщения о встрече главы фонда с основателем Blackwаter 19:41, Политика «Доширак» заинтересовался покупкой бывшей штаб-квартиры «Трансаэро» 19:38, Бизнес Курсанта Военно-космической академии обвинили в подготовке теракта 19:27, Общество Корпоративный ликбез: как заработать на малограмотных менеджерах 19:23, Свое дело Легионер «Зенита» извинился перед Дмитрием Комбаровым 19:22, Спорт Росгвардия разоружила столичное управление спецсвязи из-за нарушений 19:16, Общество Спрятанная повестка: почему не надо гадать о преемниках Дмитрия Медведева 19:10, Мнение В Европу на колесах: как поехать за границу на автомобиле 19:03, Деньги Умерла летчик-испытатель Марина Попович 18:49, Общество Глава Дагестана попросит деньги на зарплаты у Путина 18:44, Общество ФРГ ограничит дипломатические отношения с КНДР и отзовет своего дипломата 18:43, Политика Николай Ляскин ушел с поста главы московского штаба Навального 18:37, Политика Бобслеисты и скелетонисты обратились к Путину не через Instagram 18:27, Общество NYT узнала о скором уходе Тиллерсона с поста госсекретаря США 18:22, Политика МОК дисквалифицировал российскую медалистку Олимпиады в Лондоне 18:22, Спорт Аналитики прогнозируют незначительное снижение урожая зерна в 2018 году 18:10, Бизнес Дэвид Бекхэм: о чем думают и чего боятся мужчины 18:09, РБК и Biotherm Homme Глава МВД ЛНР назвал сфабрикованным дело о госперевороте в 2016 году 18:07, Политика
В Белом доме опровергли уход Тиллерсона с поста госсекретаря США
Политика, 20:28
0
В Белом доме опровергли уход Тиллерсона с поста госсекретаря США

В Белом доме заявили, что Рекс Тиллерсон остается госсекретарем США, несмотря на сообщения СМИ о его уходе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Reuters.

«Госсекретарь Тиллерсон продолжает возглавлять Государственный департамент, весь кабинет сосредоточен на завершении первого года правления президента Трампа», — сказала Сандерс.

Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о возможном уходе Тиллерсона с поста главы Госдепартамента. Об этом сообщает CBS News. «Он здесь, Рекс здесь», — заявил Трамп в ответ на вопрос о будущем госсекретаря США.

Тиллерсон встретился с российским послом в США
Политика

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме сообщала, что директор ЦРУ Майк Помпео может заменить Тиллерсона на посту главы Госдепартамента. По словам источников, место главы ЦРУ займет республиканский сенатор от штата Арканзас Том Коттон. Газета отмечает, что Коттон является «ключевым союзником» Трампа по вопросам национальной безопасности. По словам источников NYT, Коттон готов возглавить ЦРУ, если ему поступит такое предложение.

Посол России на встрече с Тиллерсоном отметил «ущербность» санкций США
Политика

Это не первое сообщение о возможном уходе Тиллерсона с поста госсекретаря. Так, в июле 2017 года об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники в окружении главы Госдепа. По данным источников, разочарование Тиллерсона в работе на этом посту возросло в связи с разногласиями с Трампом. О росте недовольства Тиллерсона также сообщал Reuters со ссылкой на источники.

Теги: США , Белый дом , Госдепартамент США , Рекс Тиллерсон
Главное
В Киеве опровергли просьбу Филарета Москве о помиловании Общество
Материалы по теме
NYT узнала о скором уходе Тиллерсона с поста госсекретаря США Политика
Тиллерсон заявил о совместной с Европой борьбе с «российской агрессией» Политика
Сотрудники Госдепа обвинили Тиллерсона в нарушении федерального закона Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку