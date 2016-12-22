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Кремль с пониманием отнесся к предложению ограничить вход для СМИ США
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Кремль с пониманием отнесся к предложению ограничить вход для СМИ США
Война санкций, 14:38
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Кремль с пониманием отнесся к предложению ограничить вход для СМИ США

В Кремле с «полным пониманием» отнеслись к предложению Госдумы ограничить вход в здание представителям американских СМИ. Об этом заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, речь идет об американских СМИ. Такие вопиющие нападки и атаки в отношении иностранных СМИ, в том числе российских, которые идут в нарушение мировой практики свободы слова, расцветают пышным цветом в США», — пояснил он.

Ранее Госдума в ответ на лишение российского телеканала RT аккредитации в конгрессе США решила запретить посещать здание нижней палаты парламента представителям «всех американских СМИ». Об этом РБК заявила глава комитета Думы по регламенту и контролю, депутат от фракции «Единая Россия» Ольга Савастьянова. По ее словам, ограничения могут быть приняты с 6 декабря.

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Журналистов телеканала RT лишили аккредитации в конгрессе США 30 ноября, после того как ему был присвоен статус иностранного агента. Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов предложил запретить доступ представителей американской прессы в российский парламент.

Теги: Кремль , Дмитрий Песков , RT , аккредитация
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