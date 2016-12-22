Кремль отказался считать чемпионат мира по футболу убыточным для России

МОК дисквалифицировал Ольгу Зайцеву за допинг на Олимпиаде в Сочи

Минэкономразвития пересмотрит прогноз цен на нефть из-за соглашения ОПЕК

На продление выплат маткапитала потратят более 100 млрд руб.

Кремль с пониманием отнесся к предложению ограничить вход для СМИ США

«Кресты-2»: как устроен самый крупный следственный изолятор в Европе

Мутко назвал обвинения России в допинге попыткой создать «образ оси зла»

В Екатеринбурге задержали торговца поддельными удостоверениями ФСБ и ФСО

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Глава ФИФА заявил об отсутствии влияния решения МОК на ЧМ-2018

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Дорогостоящие трансферы «Зенита» не принесли ему убытки

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Генконсульство России в Стамбуле подтвердило смерть 19-летней россиянки

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В «Новом Потоке» опровергли сообщения СМИ о неуплате пошлин Марийским НПЗ

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Суд Владивостока арестовал бывшего вице-губернатора Приморья

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Депутаты объявили о запрете на доступ американских журналистов в Госдуму

В Минздраве опровергли завершение работ над проектом регистра доноров