Сенатор предложил запретить работу журналистов США в парламенте из-за RT

Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов считает необходимым запретить доступ американских журналистов в российский парламент. Об этом он заявил РБК.

«После лишения аккредитации журналистов RT в конгрессе США должны последовать ответные действия», — считает сенатор. По его словам, это просто сделать административным путем: лишить их карточек доступа, по которым они получали пропуска в верхнюю и нижнюю палаты парламента. Он уточнил, что такое решение пока не принято.

30 ноября конгресс лишил журналистов российского канала RT аккредитации из-за полученного каналом статуса иностранного агента.

Статус был присвоен в середине ноября по требованию Минюста США, так как RT сочли СМИ, работающим в интересах других государств.

В начале 2017 года спец​службы Соединенных Штатов выпустили доклад о вмешательстве России в американские выборы. RT был объявлен одним из инструментов этой кампании.

В качестве ответной меры Россия приняла закон о СМИ-иноагентах. Главным критерием отнесения СМИ к иноагентам было объявлено наличие иностранного финансирования. Российские власти предупредили, что иноагентами могут быть признаны региональные проекты «Радио Свобода», радиостанция «Голос Америки» и другие СМИ, спонсируемые США.