Кремль назвал лишение RT аккредитации «недружественным шагом» США

В Кремле разочарованы лишением российского телеканала RT аккредитации в конгрессе США и считают эти меры «ограничением работы СМИ» и «очень недружественным шагом». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, в Кремле сочли «чрезвычайно разочаровывающим, неверным и нарушающим принципы свободы работы прессы и свободы слова решение американских сенаторов и конгрессменов лишить аккредитации RT, причем не только американскую компанию RT, но и Sputnik, и другие СМИ, которые к этому холдингу имеют отношение».

«Надеемся, что этот неудачный период американской истории завершится восстановлением демократических свобод», — отметил Песков.

На вопрос о том, поддерживают ли в Кремле зеркальный ответ на действия США и звучала ли такая идея в Госдуме, Песков ответил: «Не нужно быть провидцем, чтобы спрогнозировать достаточно эмоциональный ответ со стороны наших законодателей».

«Здесь уже дело не в зеркальности, но, безусловно, такие враждебные и недемократические решения и шаги оставлять без ответа сложно и невозможно в этой ситуации», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса США приняла решение лишить RT аккредитации 30 ноября. Причиной этого стал присвоенный телеканалу статус иностранного агента в США.

В ответ член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов предложил запретить доступ американских журналистов в российский парламент. В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала лишение аккредитации RT в конгрессе «беспределом». Она выразила надежду, что международные организации «заявят о том, что это недопустимо».



Президент России Владимир Путин 25 ноября подписал закон, согласно которому зарубежные средства массовой информации могут быть признаны иностранными агентами в России. В число иноагентов могут попасть «Голос Америки», «Радио Свобода», «Настоящее Время» и другие СМИ.