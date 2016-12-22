Матвиенко назвала «беспределом» лишение RT аккредитации в конгрессе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «беспределом» лишение российского телеканала RT аккредитации в конгрессе США. Об этом она заявила во время рабочей поездки в Тверскую область, передает ТАСС.

«Надеюсь, что международные организации заявят о том, что это недопустимо», — сказала Матвиенко. Она заметила, что сотрудниками RT являются также и американские граждане. Матвиенко подчеркнула, что журналисты российского телеканала не нарушали «ни одной» законодательной нормы США.

Матвиенко заявляла, что Совет Федерации не допустит «таких некорректных действий по отношению к России». Она сообщила, что Совфед обратится в международные организации, чтобы они высказали свои позиции по поводу ситуации с RT.

Спикер Совфеда высказала мнение, что началось «преследование СМИ», и призвала «прекратить это противостояние». «Кто-то должен быть умнее и мудрее, мы переходим за ту черту, что делать недопустимо», — сказала она. Матвиенко заметила, что Россия предоставляла работу всем журналистам, и в стране «были свободные и либеральные условия». Она призвала «осмыслить» сложившуюся ситуацию, «одуматься» и не делать «горячих заявлений».

О лишении RT аккредитации стало известно в четверг, 30 ноября. Такое решение приняла галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса США из-за того, что российскому телеканалу был присвоен статус иностранного агента.

В сентябре американские власти потребовали от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Согласно американским законам, иноагентами признаются те компании, которые работают в США в интересах других стран. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выполнил требование американской стороны и зарегистрировался в США в качестве иностранного агента.

В субботу, 25 ноября, президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать ино-СМИ иностранными агентами. Главным критерием статуса иноагента является финансирование из-за рубежа. Согласно новому закону, иностранными агентами могут быть признаны региональные проекты «Радио Свобода», радиостанция «Голос Америки» и другие средства массовой информации, которые получают финансирование из США.