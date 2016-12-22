На Бали из-за извержения вулкана продлили режим ЧС

Губернатор индонезийского Бали Мэйд Мангу Пастика продлил до 10 декабря на острове режим ЧС из-за извержения вулкана Агунг. Об этом сообщает издание The Straits Times.

По данным губернатора, в ближайшие дни сохраняется угроза серьезного выброса пепла.

По состоянию на 30 ноября на востоке Бали были эвакуированы 43 тыс. местных жителей. Они проживают в районах, которые потенциально могут пострадать от извержения.

До 1 декабря будет закрыт аэропорт на соседнем острове Ломбок, поскольку пепел, выпавший из-за извержения вулкана, повлиял на его работу, передает государственное аэронавигационное агентство AirNav Indonesia со ссылкой на директора по эксплуатации. На случай непредвиденных обстоятельств могут быть использованы не менее девяти аэропортов, расположенных в разных частях страны.

График полетов в ранее закрытом международном аэропорту Нгурах-Рай постепенно нормализовался. По данным Airnav Indonesia, воздушная гавань снова заработала 29 ноября.

Вулкан Агунг начал извергаться 25 ноября, что сопровождалось мощными выбросами вулканического пепла, дыма и газов на высоту до 6142 м. Ряд авиакомпаний, включая Virgin, KLM, Air Asia Malaysia и Jetstar, отменили рейсы.

В ночь на 27 ноября власти Бали подняли до максимума уровень вулканической угрозы. К тому моменту столб пепла поднялся на высоту более 7 км. Местных жителей в радиусе 10 км эвакуировали.​ Ростуризм сообщил о 300 российских туристах, находившихся на Бали, которых доставят на соседние острова на паромах. Международный аэропорт Денпасар был закрыт на сутки, а рейсы отменены.