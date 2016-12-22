Уровень угрозы извержения вулкана на Бали подняли до максимума

На индонезийском острове Бали власти подняли уровень вулканической угрозы до максимальной отметки. Об этом сообщает Reuters.

Признаки приближающегося извержения зафиксированы на вулкане Агунг. Из-за массивного столба пепла, который поднимается на высоту более 7 км, ранее на острове эвакуировали порядка 25 тыс. жителей, а местный аэропорт был закрыт. Из-за нарушения авиасообщения на Бали застряли туристы, которые не могут покинуть остров. Власти провели эвакуацию населенных пунктов, находящихся в радицсе около 10 км от подножья Агунга.

Фотографии столба пепла вулкана Агунг были опубликованы очевидцами в Twitter.

Последнее крупное извержение вулкана Агунг произошло в 1963 году. Тогда в результате стихийного бедствия погибли около 1100 человек, а еще десятки тысяч лишились жилья.