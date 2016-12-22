Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,89 58,43 EUR Нал. 69,92 69,34 USD Бирж. 58,37 -0,08 EUR Бирж. 69,62 +0,38 USD ЦБ. 58,53 +0,07 EUR ЦБ. 69,33 +0,15 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 9489,95 +222,47 ММВБ 2161,17 +0,59% РТС 1166,09 +0,64% Brent 63,82 +0,14% DJIA 23557,99 +0,14% Nasdaq 6889,16 +0,32% FTSE 7409,64 -0,10%
На Бали из-за вулкана оказались заблокированы почти 60 тыс. туристов
Лента новостей
На Бали из-за вулкана оказались заблокированы почти 60 тыс. туристов 07:24, Общество В Омске мужчина взял в заложники годовалого ребенка 06:56, Общество Умер один из лидеров кубинской революции Армандо Харт 06:15, Общество Причиной провала наступления ВСУ в Донбассе назвали утечку из Генштаба 05:58, Политика МИД предупредил об угрозе «апокалиптического» сценария для КНДР 05:35, Политика Уровень угрозы извержения вулкана на Бали подняли до максимума 04:49, Общество В Варшаве сообщили о высылке польского историка из России по решению ФСБ 04:42, Политика Обвиняемого в 60 убийствах не смогли вернуть в Россию из-за аэрофобии 03:47, Общество ВМС Аргентины допустили возможность выживания экипажа пропавшей субмарины 03:20, Общество В Госдуме предложили запрещать банкам закрывать единственные счета физлиц 02:57, Общество Трамп заявил об экономическом буме в США вопреки «российскому скандалу» 02:23, Политика Создатели «Карточного домика» перенесли съемки последнего сезона 02:05, Общество СКР возбудил дело после сообщения об избитом младенце в Подмосковье 01:33, Общество В штате Нью-Йорк эвакуировали торговый центр после сообщений о стрельбе 01:02, Общество Сторонники экс-командира батальона «Донбасс» пикетировали МВД в Киеве 00:41, Общество В районе Кутузовского проспекта загорелся автосервис на площади 500 кв. м 00:33, Общество Победившая на «Детском Евровидении» россиянка рассказала о своих эмоциях 00:29, Общество 25 проверенных маршрутов для зимнего автотуризма по России и Европе 00:06, РБК и Hankook Следователя МВД уволили после пропажи 50 млн руб. из хранилища вещдоков 00:00, Общество Совбез России поручил ввести идентификацию пользователей онлайн-игр 00:00, Технологии и медиа Командующий войсками ЦВО возглавит Военную академию Генштаба 00:00, Политика В Черное море вошел американский эсминец с крылатыми ракетами 26 ноя, 23:32, Политика Нефтяную компанию Венесуэлы возглавил генерал Нацгвардии 26 ноя, 23:13, Экономика В киевском ресторане задержали более 60 криминальных авторитетов 26 ноя, 23:03, Общество «Последний богатырь» стал самым кассовым российским фильмом 26 ноя, 22:59, Технологии и медиа Голикова рассказала о факторе новых санкций в российском бюджете 26 ноя, 22:44, Политика Активистка «Артподготовки» Ольга Романова покинула Россию 26 ноя, 22:15, Политика Кадыров назвал жалобы на похищения геев в Чечне выдумками правозащитников 26 ноя, 22:14, Политика
На Бали из-за вулкана оказались заблокированы почти 60 тыс. туристов
Общество, 07:24
0
На Бали из-за вулкана оказались заблокированы почти 60 тыс. туристов

Извержение вулкана Агунг на острове Бали в Индонезии привело к тому, что почти 60 тыс. туристов оказались заблокированы в аэропорту острова, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Среди них оказались из приезжие из России.

Аэропорт острвоа оказался закрыт на сутки. Всего было отменено или задержано 445 рейсов. Воздушное авиасообщение было прервано из-за пепла, который вырывается из кратера вулкана. Reuters отмечает, что это ограничивает авиасообщение и с другими островами, для которых Бали играет роль транспортного хаба. Всего в прошлом году остров посетили 5 млн. туристов.

Местное агентство по борьбе со стихийными бедствиями отмечает, что звуки извержения слышны на расстоянии 12 км от кратера. В ведомстве отметили, что крупное извержение неизбежно.

Reuter приводит цитату одного из туристов, гражданина России по имени Дмитрий. «Я не очень взволнован, но мои друзья в России за меня беспокоятся», — сказал он.

Ранее стало известно, что местные власти подняли до максимума уровень вулканической угрозы на Бали. Столб пепла из вулкана Агунг уже достиг высоты более 7 км. Все местное население в радиусе 10 км было эвакуировано.

Теги: вулкан , туристы , Бали
Главное
МИД предупредил об угрозе «апокалиптического» сценария для КНДР Политика
Материалы по теме
Уровень угрозы извержения вулкана на Бали подняли до максимума Общество
На Бали эвакуировали 24 тыс. человек из-за извержения вулкана Общество
Ряд авиакомпаний отменили рейсы на Бали из-за извержения вулкана Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку