Россиян доставят с Бали на соседние острова из-за извержения вулкана

Российских туристов перевезут с Бали в Индонезии на паромах на соседние острова из-за извержения вулкана Агунг на острове, сообщается на сайте Ростуризма.

«Индонезийское агентство по ликвидации стихийных бедствий присвоило извергающемуся вулкану максимальный четвертый уровень опасности», — говорится в сообщении. Из-за скопления пепла с 6:00 (1:00 мск) 27 ноября на сутки закрыт международный аэропорт Денпасар, все рейсы отменены.

В настоящий момент на Бали находится порядка 60 тыс. туристов, из которых около 300 российских граждан. Россиян доставят на соседние острова до открытия аэропорта, отметили в ведомстве. Информации о пострадавших российских туристах в Департамент ситуационно-кризисного центра МИДа России не поступало, добавили в Ростуризме.

В целях организации транспортировки авиапассажиров с острова Бали приступили к работе три оперативных пункта в местном аэропорту, которые обеспечивают вывоз людей автобусами к паромным переправам, сообщил РБК пресс-атташе посольства России в Индонезии Денис Тетюшин. «Сегодня с 6 утра по местному времени прекращена работа международного и внутреннего терминалов местного аэропорта», — сказал он. «Сейчас ждем информации от местных властей, будет открываться аэропорт или нет. Российские граждане присутствуют на острове Бали», — добавил Тетюшин.

25 и 26 ноября произошли два извержения вулкана Агунг, которые сопровождались мощными выбросами вулканического пепла, дыма и газов на высоту до 6142 м, говорится в сообщении на сайте посольства России в Индонезии. На острове Бали открыта «горячая линия», говорится в сообщении дипмиссии в Facebook. При необходимости можно обратиться по телефонам +628111916747

и (+6221) 522-2912/14.

Ранее 27 ноября власти Бали сообщили, что в результате извержения вулкана Агунг на Бали почти 60 тыс. туристов оказались заблокированы в аэропорту острова. Аэропорт закрыли, всего было отменено или задержано 445 рейсов. В ночь на 27 ноября стало известно, что власти Бали подняли до максимума уровень вулканической угрозы. Столб пепла из вулкана Агунг к тому моменту достиг высоты свыше 7 км. Все местное население в радиусе 10 км эвакуировали.