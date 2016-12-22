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Ряд авиакомпаний отменили рейсы на Бали из-за извержения вулкана
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Ряд авиакомпаний отменили рейсы на Бали из-за извержения вулкана
Общество, 09:20
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Ряд авиакомпаний отменили рейсы на Бали из-за извержения вулкана

Авиакомпании, среди которых Virgin, KLM, Air Asia Malaysia и Jetstar, отменили 25 ноября несколько рейсов на Бали из-за извержения вулкана Агунг. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Видео: Matt Ooley / twitter

Австралийский перевозчик Jetstar отменил девять рейсов. Однако в пресс-службе авиакомпании отметили, что большинство рейсов 26 ноября будет выполняться в соответствии с графиком. По словам старшего пилота авиакомпании, движение облака пепла непредсказуемо, и полеты еще могут быть отменены.

Извержение вулкана Агунг в одноименной провинции началось 25 ноября. Столб пепла достигал высоты 1,5 км. Местным жителям, которые находятся в радиусе до 7,5 км от горы, было предписано эвакуироваться. Индонезийский вулканолог Сутопо Нугрохо заявил, что не ожидал такого сильного извержения.

Позже очевидцы природной стихии заявили, что слой пепла, который покрыл деревни, находящие недалеко от вулкана, составляет чуть меньше 1 см. Солдаты и полиция раздавали жителям маски.

Небольшое извержение вулкана произошло 21 ноября. Однако власти Бали не стали поднимать панику, опасаясь, что это вызовет масштабную эвакуацию людей.

В сентябре власти Индонезии объявили наивысший уровень опасности из-за угрозы вулканического извержения Агунга. С острова Бали тогда эвакуировали более 35 тыс.

Последнее крупное извержение этого вулкана произошло в 1963 году. Тогда жертвами извержения стали около 1100 человек. Десятки тысяч людей остались без жилья. Высота вершины вулкана — 3142 м, диаметр кратера — 520 на 375 м. Глубина кратера — 200 м.

Индонезия имеет более 120 действующих вулканов.

Теги: извержение вулкана , отмена рейсов , Индонезия , Бали
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