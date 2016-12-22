Сирия обвинила доклад ОЗХО о химической атаке в непрофессионализме

Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) мог быть написан еще до завершения расследования инцидента в Хан-Шейхуне, заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад на 22-й конференции стран-участниц ОЗХО в Гааге. Прямая трансляция конференции велась на YouTube-канале организации.

По словам Мекдада, доклад Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии (Joint Investigative Mechanism, СМР) был представлен «непрофессионально», а предшествовавшие выступления представителей стран-участниц ОЗХО «лживыми». «Я хочу спросить у них, был ли доклад СМР написан заранее? Если он был написан заранее, нет необходимости его обсуждать, потому что написать можно, что угодно», — сказал он.

В докладе приводятся две версии применения боевого отравляющего вещества зарин по сирийскому поселку Хан-Шейхун: распылением при помощи авиабомбы и с помощью подрыва боеприпасов на земле. В итоге мнение экспертов склонилось к варианту с авиабомбой.

СМР 18 ноября фактически прекратила свою работу по истечении мандата на проведение расследования. В СБ ООН Россия блокировала американский проект резолюции по продлению сроков расследования 24 октября, 16 и 18 ноября. Проект США предлагает продление действия СМР на два года. Российский вариант предусматривает продление лишь до мая 2018 года с последующей пролонгацией. Эта инициатива, в свою очередь, также была заблокирована в СБ ООН.

Международное расследование касается инцидента в сирийском поселке Хан-Шейхун в провинции Идлиб 4 апреля 2017 года. Тогда из-за химической бомбардировки погибли не менее 80 мирных жителей. В ответ 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат, откуда предположительно взлетел сирийский Су-22 с грузом начиненных зарином боеприпасов.

Страны Запада считают, что бомбардировка проводилась правительственными ВВС. Эта версия также подтверждена последним докладом СМР, которая работала в районе Хан-Шейхуна с августа. Россия, Иран и Сирия отвергают причастность правительственных войск к инциденту. В российском МИДе также назвали химатаку «постановкой», а аргументы причастности сирийских ВВС к инциденту — «противоречащими законам физики».