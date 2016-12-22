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Группу «украинских диверсантов» обвинили в «покушении» на глав ДНР и ЛНР
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Группу «украинских диверсантов» обвинили в «покушении» на глав ДНР и ЛНР
Политика, 21:18
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Группу «украинских диверсантов» обвинили в «покушении» на глав ДНР и ЛНР

Задержанные накануне агенты военной разведки Украины подозреваются в подготовке покушений на первых лиц самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом заявили журналистам в Министерстве госбезопасности ДНР, сообщает «РИА Новости».

По данным министерства, во время следственных действий было установлено, что «это не единственная диверсионная группа, созданная ГУР (главное управление разведки. – РБК) Минобороны Украины для проведения диверсий». Часть этой группы была задержана в Донецке после попытки покушения на вице-премьера ДНР Александра Тимофеева (оно произошло 23 сентября). «В связи с этим было принято решение о проведении совместной спецоперации по обезвреживанию второй группы диверсантов, действовавших на территории республик», — пояснил собеседник агентства. В МГБ добавили, что оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех лиц, которые состояли в группе, продолжаются.

О задержании «более десяти украинских диверсантов» Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной ДНР сообщило 23 ноября. Оно прошло при участии спецслужб ЛНР. По данным министерства, были задержаны чиновники ЛНР, которые целенаправленно пытались дискредитировать деятельность правоохранительных органов и спецслужб самопровозглашенных республик.

Военная техника на улицах Луганска. Фоторепортаж
Общество

По словам отправленного в отставку главы Министерства внутренних дел ЛНР Игоря Корнета, спецслужбы ДНР и ЛНР задержали «членов преступной группы» из «высшего руководства» ЛНР, якобы действовавших под контролем украинских силовиков.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий отправил Корнета в отставку 20 ноября. Плотницкий обвинил его в попытке задержаться у власти. Позже стали появляться сообщения, что глава ЛНР уехал в Россию. На улицах Луганска 21 ноября появились военные и бронетехника, которые перекрыли центр города.

Теги: Украина , ЛНР , диверсанты , МГБ ДНР
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