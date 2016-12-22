В ДНР сообщили о задержании «более десяти украинских диверсантов»

Министерство госбезопасности самопровозглашенной ДНР заявило, что были задержаны «более десяти подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МГБ.

Задержания проводились при участии спецслужб ЛНР. Ранее отправленный в отставку глава МВД самопровозглашенной ЛНР Игорь Корнет заявил, что спецслужбы двух самопровозглашенных республик задержали «членов преступной группы» из «высшего руководства» ЛНР, якобы действовавших под контролем украинских силовиков.

В МГБ ДНР заявили, что были задержаны чиновники ЛНР, которые «осуществляли целенаправленную работу по дискредитации деятельности правоохранительных органов и спецслужб» самопровозглашенных республик.

Корнет был отправлен в отставку главой ЛНР Игорем Плотницким 20 ноября. На следующий день на улицах Луганска появились военные и бронетехника, они перекрыли центр города. Вывод военных на улице связали с действиями Корнета, который отказался признавать свою отставку. Плотницкий обвинил его в попытке задержаться у власти. При этом появляются сообщения, что глава ЛНР покинул республику.