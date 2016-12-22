Выжившая в авиакатастрофе в Хабаровском крае девочка перенесла операцию

Трехлетняя девочка, которая выжила в авиакатастрофе возле поселка Нелькан в Хабаровском крае, благополучно перенесла операцию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главврача детской краевой больницы Ивана Гончарова.

По его словам, состояние девочки удовлетворительное, однако ей предстоит провести в больнице еще около месяца.

Самолет L-410, следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан, потерпел крушение 15 ноября. Авиакатастрофа произошла в момент захода воздушного судна на посадку в двух километрах от поселка. Жертвами крушения стали шесть человек, девочка отделалась переломом.

Видео: РБК

По факту крушения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В ведомстве рассматривают три версии происшествия — плохие погодные условия, ошибка пилота и техническая неполадка.

Бортовые самописцы самолета были обнаружены 17 ноября. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) 20 ноября провели предварительную дешифровку «черных ящиков» L-410 и отправили часть информации в Москву. Спустя несколько дней бортовые самописцы также доставят в столицу.