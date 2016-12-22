Врачи не нашли тяжелых травм у выжившей при крушении самолета в Нелькане

Нейрохирурги второй краевой клинической больницы в Хабаровске обследовали 3,5-летнюю девочку, которая выжила после крушения самолета в Нелькане, и не нашли у нее тяжелых травм. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главного врача больницы Наталью Гараеву.
Обследование девочки выявило у нее черепно-мозговую травму в легкой форме. «Поэтому мы отправили ее коллегам в детскую краевую больницу лечить перелом», — добавила Гараева. По ее словам, ребенок хорошо перенес обследование.
Крушение двухмоторного пассажирского самолета L-410, который летел по маршруту Хабаровск — Нелькан, произошло 15 ноября при заходе на посадку. На борту воздушного судна были два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила только маленькая девочка. Ее нашли пристегнутой к креслу. Рядом с ней была погибшая в авиакатастрофе педагог одной из хабаровских школ Ольга Лапонникова, которая сопровождала ребенка по просьбе ее матери. Женщина прикрыла своим телом девочку.
Выжившую доставили в Хабаровск на самолете МЧС с переломом ноги и подозрением на черепно-мозговую травму. Ранее главный врач регионального центра медицины катастроф Павел Курнявка заявлял, что угрозы жизни выжившему в авиакатастрофе ребенку нет. Также пресс-служба губернатора Хабаровского края сообщала, что девочку доставили из Нелькана в больницу Хабаровска.