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Показания «черных ящиков» разбившегося L-410 отправили в Москву
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Показания «черных ящиков» разбившегося L-410 отправили в Москву
Общество, 05:26
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Показания «черных ящиков» разбившегося L-410 отправили в Москву

Специалисты межгосударственного авиационного комитета (МАК) произвели предварительную дешифровку данных с «черных ящиков» разбившегося под Хабаровском самолета L-410, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей регионального Минтранса. Информация с самописцев была отправлена в Москву.

«Предварительную расшифровку провели, часть информации отправлена в Москву», — сообщил начальник управления транспортной инфраструктуры министерства промышленности и транспорта края Дмитрий Кирсанов. Он уточнил, что специалисты МАК еще несколько дней будут продолжать работу в Хабаровске. После этого вместе с самими «черными ящиками» они вылетят в Москву.

По словам главы села Нелькан, где разбился самолет, Натальи Петуховой, на месте крушения продолжают разбирать обломки. «Сейчас на месте работают сотрудники авиакомпании «Хабаровские авиалинии», их четверо. Они распиливают, демонтируют самолет. Далее эти части перевезут на специально выделенную площадку в аэропорту Нелькана», — рассказала она.

Самолет L-410, летевший из Хабаровска в поселок Нелькан, разбился 15 ноября. Катастрофа произошла при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта назначения. В результате крушения погибли шесть человек. Однако при этом выжила трехлетняя девочка, у которой медики не нашли серьезных травм.

Теги: авиакатастрофа , МАК , Хабаровский край , L-410
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