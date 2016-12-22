Специалисты нашли «черные ящики» с разбившегося под Хабаровском самолета

Бортовые самописцы самолета L-410, потерпевшего крушение в Хабаровском крае, найдены. Об этом РБК сообщила начальник пресс-службы губернатора региона Светлана Литвинова.

По ее словам, «черные ящики» пока не извлечены, это будет сделано в течение дня. Визуально они в приемлемом состоянии.

Расшифровка данных самописцев будет производиться в Москве.

Литвинова добавила, что комиссия МАК продолжит работу в селе Нелькан 18 ноября.

Самолет, летевший из Хабаровска в Нелькан, потерпел крушение 15 ноября при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта назначения. На борту находились пять пассажиров и два члена экипажа, жива осталась только трехлетняя девочка. 16 ноября ребенок был доставлен в больницу Хабаровска в состоянии средней степени тяжести, медики не нашли у нее тяжелых травм.



Причины катастрофы пока не выяснены, рассматриваются три версии: неблагоприятные метеоусловия, ошибка пилота и техническая неисправность. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).