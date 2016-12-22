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Швеция и Уругвай внесли в Совбез ООН новую резолюцию по химоружию в Сирии
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Швеция и Уругвай внесли в Совбез ООН новую резолюцию по химоружию в Сирии
Политика, 05:34
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Швеция и Уругвай внесли в Совбез ООН новую резолюцию по химоружию в Сирии

Швеция и Уругвай внесли в Совет безопасности ООН новый проект резолюции по возобновлению работы Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии (Joint Investigative Mechanism, JIM). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского постпредства при ООН.

Россия 16 ноября наложила вето на продление мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии. В ответ администрация президента США Дональда Трампа обвинила Россию в защите сирийского лидера Башара Асада и боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), на которых лежит ответственность за применение химического оружия в Сирии и срыве работы миссии в республике.

Срок работы миссии JIM истек 18 ноября. Россия в тот же день запретила документ по продлению работы миссии, который был внесен Японией. Накануне Совбез ООН также отклонил российский проект резолюции по продлению мандата миссии по расследованию сирийских химатак.

Последствия химической атаки в сирийской провинции Идлиб. Фоторепортаж Еще 5 фото
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В сирийском населенном пункте Хан-Шейхун в провинции Идлиб 4 апреля была проведена химическая атака. Жертвами атаки стали более 70 человек. США и страны Запада обвинили в этом сирийского президента Башара Асада. ВМС США нанесли ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии, откуда, по мнению США, вылетали самолеты с химическими авиабомбами. В свою очередь, российские дипломаты призывали провести «полномасштабное расследование с использованием всех возможных методов».

Теги: Сирия , химоружие , Совет Безопасности ООН , Хан-Шейхун
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