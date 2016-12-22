Швеция и Уругвай внесли в Совбез ООН новую резолюцию по химоружию в Сирии

Швеция и Уругвай внесли в Совет безопасности ООН новый проект резолюции по возобновлению работы Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии (Joint Investigative Mechanism, JIM). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского постпредства при ООН.
Россия 16 ноября наложила вето на продление мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии. В ответ администрация президента США Дональда Трампа обвинила Россию в защите сирийского лидера Башара Асада и боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), на которых лежит ответственность за применение химического оружия в Сирии и срыве работы миссии в республике.
Срок работы миссии JIM истек 18 ноября. Россия в тот же день запретила документ по продлению работы миссии, который был внесен Японией. Накануне Совбез ООН также отклонил российский проект резолюции по продлению мандата миссии по расследованию сирийских химатак.
В сирийском населенном пункте Хан-Шейхун в провинции Идлиб 4 апреля была проведена химическая атака. Жертвами атаки стали более 70 человек. США и страны Запада обвинили в этом сирийского президента Башара Асада. ВМС США нанесли ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии, откуда, по мнению США, вылетали самолеты с химическими авиабомбами. В свою очередь, российские дипломаты призывали провести «полномасштабное расследование с использованием всех возможных методов».