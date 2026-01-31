Переговоры по Украине: есть ли прогресс?

Что происходит с переговорами по российско-украинскому конфликту? Специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман разбирают аргументы говорящие как в пользу того, что сдвиги есть, так и против

• [00:00] Возможный перенос даты и место новой встречи

• [01:06] Оптимизм США и «стратегическая тишина» вокруг диалога

• [03:01] Военные в делегации и пределы их политического мандата

• [04:52] Территориальный узел: Донбасс и позиции Москвы и Киева

• [07:07] Гарантии безопасности и идея европейского контингента

• [08:44] Недовольство Вашингтона и попытка переложить бремя на ЕС

• [09:50] Неформальный трек Трампа и борьба за образ победы

Обсуждается подготовка нового раунда переговоров по Украине после встречи в Абу‑Даби с участием делегаций России, Украины и США. Американская сторона заявляет, что большинство вопросов согласованы и в повестке фактически осталась одна ключевая тема — территориальное урегулирование, прежде всего статус Донбасса.

Москва настаивает на переходе всего Донбасса под ее контроль и отвергает размещение любых контингентов НАТО на Украине, включая возможные силы Великобритании и Франции в рамках гарантий безопасности. Киев публично не готов к территориальным уступкам, а США стремятся сократить собственные военные и финансовые обязательства, переложив бремя на Европу.

На фоне неформального трека с окружением Трампа главным риском остается нежелание любой стороны выглядеть проигравшей; встреча, намеченная на 1 февраля, станет проверкой, возможен ли реальный прорыв. Единого мнения о том, подошли ли стороны к мирному урегулированию нет. Тем более, есть и другие, менее формальные переговорные треки.