Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры по Украине: есть ли прогресс?

Сюжет
Радио РБК
Что происходит с переговорами по российско-украинскому конфликту? Специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман разбирают аргументы говорящие как в пользу того, что сдвиги есть, так и против

• [00:00] Возможный перенос даты и место новой встречи
• [01:06] Оптимизм США и «стратегическая тишина» вокруг диалога
• [03:01] Военные в делегации и пределы их политического мандата
• [04:52] Территориальный узел: Донбасс и позиции Москвы и Киева
• [07:07] Гарантии безопасности и идея европейского контингента
• [08:44] Недовольство Вашингтона и попытка переложить бремя на ЕС
• [09:50] Неформальный трек Трампа и борьба за образ победы

Обсуждается подготовка нового раунда переговоров по Украине после встречи в Абу‑Даби с участием делегаций России, Украины и США. Американская сторона заявляет, что большинство вопросов согласованы и в повестке фактически осталась одна ключевая тема — территориальное урегулирование, прежде всего статус Донбасса.

Москва настаивает на переходе всего Донбасса под ее контроль и отвергает размещение любых контингентов НАТО на Украине, включая возможные силы Великобритании и Франции в рамках гарантий безопасности. Киев публично не готов к территориальным уступкам, а США стремятся сократить собственные военные и финансовые обязательства, переложив бремя на Европу.

На фоне неформального трека с окружением Трампа главным риском остается нежелание любой стороны выглядеть проигравшей; встреча, намеченная на 1 февраля, станет проверкой, возможен ли реальный прорыв. Единого мнения о том, подошли ли стороны к мирному урегулированию нет. Тем более, есть и другие, менее формальные переговорные треки.

Преемники Путина и Трампа: камбэк Медведева и дуэль Вэнса с Рубио

«Совет мира»: альтернатива ООН или развлечение Трампа

Почему Европа заговорила о диалоге с Кремлем и причем здесь Трамп

Чего ждать от жесткой и мягкой силы США и России в 2026-м

Нефтяная дубинка США: Трамп получает рычаг давления на Россию?

Операция США в Венесуэле: новый миропорядок в новом году

Итоги года: как Трамп изменил политический мир

Итоги года для Путина и Трампа

Переговоры по Украине: новый виток спирали или продвижение вперед?

Кто звонит первым: слитые переговоры и роль сакральной бумаги

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Андрей Винокуров Андрей Винокуров, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Украина Донбасс война в Донбассе Россия переговоры трехсторонние переговоры ОАЭ
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Дмитриев отправился на переговоры с американской делегацией
Политика
