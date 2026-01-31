Переговоры по Украине: есть ли прогресс?
• [01:06] Оптимизм США и «стратегическая тишина» вокруг диалога
• [03:01] Военные в делегации и пределы их политического мандата
• [04:52] Территориальный узел: Донбасс и позиции Москвы и Киева
• [07:07] Гарантии безопасности и идея европейского контингента
• [08:44] Недовольство Вашингтона и попытка переложить бремя на ЕС
• [09:50] Неформальный трек Трампа и борьба за образ победы
Обсуждается подготовка нового раунда переговоров по Украине после встречи в Абу‑Даби с участием делегаций России, Украины и США. Американская сторона заявляет, что большинство вопросов согласованы и в повестке фактически осталась одна ключевая тема — территориальное урегулирование, прежде всего статус Донбасса.
Москва настаивает на переходе всего Донбасса под ее контроль и отвергает размещение любых контингентов НАТО на Украине, включая возможные силы Великобритании и Франции в рамках гарантий безопасности. Киев публично не готов к территориальным уступкам, а США стремятся сократить собственные военные и финансовые обязательства, переложив бремя на Европу.
На фоне неформального трека с окружением Трампа главным риском остается нежелание любой стороны выглядеть проигравшей; встреча, намеченная на 1 февраля, станет проверкой, возможен ли реальный прорыв. Единого мнения о том, подошли ли стороны к мирному урегулированию нет. Тем более, есть и другие, менее формальные переговорные треки.
