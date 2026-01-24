 Перейти к основному контенту
0

«Совет мира»: альтернатива ООН или развлечение Трампа. Эфир Радио РБК

Сюжет
Радио РБК
Специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман обсудили, как устроен новый орган с личным правом вето Трампа, чем он подрывает систему ООН и какие риски и возможности создает для России
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

  • [00:00] «Совет мира» Трампа и критика ООН
  • [02:32] Что такое «Совет мира» и его мандат
  • [03:29] Личное вето Трампа и пожизненное руководство
  • [05:33] Почему ООН критикуют и реформа буксует
  • [08:12] Как реально работает Совбез ООН сегодня
  • [09:35] Выгоды и риски «Совета мира» для России
  • [11:56] Возможный срок жизни «Совета мира» и эффект домино

Новый выпуск программы «Пояснительная бригада» посвящен созданному американским президентом «Совету мира» — структуре с предельно широким мандатом, выходящим за пределы Ближнего Востока, где решающее и фактически пожизненное право вето принадлежит лично Дональду Трампу.

Андрей Винокуров и Валентина Шварцман напомнили, как Трамп неоднократно критиковал ООН за бездействие в разрешении конфликтов, и оценили возможную конкуренцию международного института и «Совета мира».

Для России, отмечают они, новый орган несет как тактические возможности, так и серьезные риски: с одной стороны, он подталкивает к эрозии старой системы и ослабляет позиции Запада, с другой — создает непредсказуемый, персонализированный центр силы, где у Москвы нет формальных рычагов вроде права вето.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Андрей Винокуров Андрей Винокуров, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Совет мира Дональд Трамп ООН Радио РБК
Лента новостей
