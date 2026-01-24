«Совет мира»: альтернатива ООН или развлечение Трампа. Эфир Радио РБК

Специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман обсудили, как устроен новый орган с личным правом вето Трампа, чем он подрывает систему ООН и какие риски и возможности создает для России

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

[00:00] «Совет мира» Трампа и критика ООН

[02:32] Что такое «Совет мира» и его мандат

[03:29] Личное вето Трампа и пожизненное руководство

[05:33] Почему ООН критикуют и реформа буксует

[08:12] Как реально работает Совбез ООН сегодня

[09:35] Выгоды и риски «Совета мира» для России

[11:56] Возможный срок жизни «Совета мира» и эффект домино

Новый выпуск программы «Пояснительная бригада» посвящен созданному американским президентом «Совету мира» — структуре с предельно широким мандатом, выходящим за пределы Ближнего Востока, где решающее и фактически пожизненное право вето принадлежит лично Дональду Трампу.

Андрей Винокуров и Валентина Шварцман напомнили, как Трамп неоднократно критиковал ООН за бездействие в разрешении конфликтов, и оценили возможную конкуренцию международного института и «Совета мира».

Для России, отмечают они, новый орган несет как тактические возможности, так и серьезные риски: с одной стороны, он подталкивает к эрозии старой системы и ослабляет позиции Запада, с другой — создает непредсказуемый, персонализированный центр силы, где у Москвы нет формальных рычагов вроде права вето.