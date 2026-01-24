«Совет мира»: альтернатива ООН или развлечение Трампа. Эфир Радио РБК
- [00:00] «Совет мира» Трампа и критика ООН
- [02:32] Что такое «Совет мира» и его мандат
- [03:29] Личное вето Трампа и пожизненное руководство
- [05:33] Почему ООН критикуют и реформа буксует
- [08:12] Как реально работает Совбез ООН сегодня
- [09:35] Выгоды и риски «Совета мира» для России
- [11:56] Возможный срок жизни «Совета мира» и эффект домино
Новый выпуск программы «Пояснительная бригада» посвящен созданному американским президентом «Совету мира» — структуре с предельно широким мандатом, выходящим за пределы Ближнего Востока, где решающее и фактически пожизненное право вето принадлежит лично Дональду Трампу.
Андрей Винокуров и Валентина Шварцман напомнили, как Трамп неоднократно критиковал ООН за бездействие в разрешении конфликтов, и оценили возможную конкуренцию международного института и «Совета мира».
Для России, отмечают они, новый орган несет как тактические возможности, так и серьезные риски: с одной стороны, он подталкивает к эрозии старой системы и ослабляет позиции Запада, с другой — создает непредсказуемый, персонализированный центр силы, где у Москвы нет формальных рычагов вроде права вето.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»