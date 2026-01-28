 Перейти к основному контенту
0

Реклама в кризис: как сохранить долю рынка и не потерять прибыль

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Рекламный щит
Сокращение рекламы в кризис в среднем ведет к потере 0,8 п.п. рентабельности, сохранение бюджетов — к росту на 4,3 п.п. Почему так и как выстроить стратегию на турбулентном рынке — в программе «Рекламный щит» на Радио РБК

• 00:34 Инвестиции в бренд: где и на каком горизонте окупаются
• 04:30 Бренд как «иммунитет»: 1–2% преимущества в кризис
• 09:22 Бенчмарки бюджетов: сколько тратить от оборота по отраслям
• 16:35 Горизонты эффекта: почему бренд строится 3–5 лет, а не за год
• 24:46 Стоимость привлечения: как сильный бренд удешевляет клиента
• 29:19 Кризисы и бюджеты: почему сокращать бренд опаснее, чем экономить
• 58:23 Медиасплит сегодня: роль ТВ, диджитала, наружки и радио

В программе «Рекламный щит» на Радио РБК вице-президент по стратегии Media Instinct Group Александр Сироватский объяснил, почему в кризис не стоит сокращать рекламные бюджеты. По его словам, бренды, которые урезают вложения, выходят из турбулентности с падением рентабельности в среднем на 0,8 п.п., а те, кто сохраняет инвестиции, — с ростом на 4,3 п.п.

В выпуске обсудили, что бренд дает измеримый эффект: привлекает трафик, повышает ценовую устойчивость и снижает стоимость привлечения клиентов. Также прозвучало, что заметный результат от инвестиций в бренд чаще проявляется на горизонте 3–5 лет, а среднему бизнесу важнее не копировать «крупняк», а выбирать каналы, где его бюджет работает максимально эффективно.

Реклама в кризис: как сохранить долю рынка и не потерять прибыль

