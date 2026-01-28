Реклама в кризис: как сохранить долю рынка и не потерять прибыль
• 04:30 Бренд как «иммунитет»: 1–2% преимущества в кризис
• 09:22 Бенчмарки бюджетов: сколько тратить от оборота по отраслям
• 16:35 Горизонты эффекта: почему бренд строится 3–5 лет, а не за год
• 24:46 Стоимость привлечения: как сильный бренд удешевляет клиента
• 29:19 Кризисы и бюджеты: почему сокращать бренд опаснее, чем экономить
• 58:23 Медиасплит сегодня: роль ТВ, диджитала, наружки и радио
В программе «Рекламный щит» на Радио РБК вице-президент по стратегии Media Instinct Group Александр Сироватский объяснил, почему в кризис не стоит сокращать рекламные бюджеты. По его словам, бренды, которые урезают вложения, выходят из турбулентности с падением рентабельности в среднем на 0,8 п.п., а те, кто сохраняет инвестиции, — с ростом на 4,3 п.п.
В выпуске обсудили, что бренд дает измеримый эффект: привлекает трафик, повышает ценовую устойчивость и снижает стоимость привлечения клиентов. Также прозвучало, что заметный результат от инвестиций в бренд чаще проявляется на горизонте 3–5 лет, а среднему бизнесу важнее не копировать «крупняк», а выбирать каналы, где его бюджет работает максимально эффективно.
Реклама в кризис: как сохранить долю рынка и не потерять прибыль
Как бренд зубной пасты добился роста без рекламы
Рекламный рынок 2025–2026: рост, вызовы и стратегии для брендов
Как построить премиальный бренд в зарегулированной нише: кейс «Онегин»
Юридические риски в рекламе: штрафы, репутация и консультирование
Маркетинг в эпоху ИИ: как брендам не исчезнуть из выдачи нейросетей
Как генеративный ИИ меняет рекламу и медиа: риски и возможности
Бренд или скидка: главные ошибки и уроки современной рекламы
Рекламный креатив: что на самом деле работает для бренда
Реклама, позиционирование и бренд: кейс Natura Siberica
«Как самурай без меча»: почему любому бизнесу нужен бренд
Боты и осознанный обман: почему бизнес платит за несуществующих клиентов
Бренды в России: задачи для садовников, а не строителей
Креатив, деньги, AI и кадры — скрытые проблемы рекламного рынка
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США
Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил
Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги
FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX
Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу
Путин установил День военной полиции на 8 февраля