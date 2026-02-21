Легитимность, войска, пожизненный лидер: чем грозит усиление Совета мира?

Совет мира Трампа усиливается. Орган с формальным мандатом по Газе может расширить его и применить войска за пределами Ближнего Востока. Чем это грозит миру и России, разбирались спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров

Фото: Kevin Lamarque / Reuters



• 00:00 Совет мира: старт и вопрос о мандате

• 00:29 Резолюция ООН и временная администрация Газы

• 01:35 Разрыв между мандатом по Газе и глобальным уставом

• 03:39 Газа как «низковисящий плод» для легитимации

• 06:12 Стабилизационные силы против классических миротворцев

• 08:08 Пожизненный председатель и «board of peace»

• 10:24 Россия, замороженные активы и соседи в Совете

Совет мира формально создан как временная международная администрация Газы по мандату ООН, но его устав прописан шире и допускает глобальную миротворческую роль. Трамп использует газский кейс как площадку для наращивания легитимности Совета, в том числе через применение стабилизационных войск и возможный успех в демилитаризации Хамас.

Внутренняя архитектура Совета напоминает «совет директоров» с практически несменяемым председателем, что создает риск превращения его в альтернативный центр силы по отношению к ООН. Для России усиление Совета мира несет политические издержки: в нем уже участвуют ключевые постсоветские соседи, обсуждается использование российских замороженных активов, а в будущем подобная структура может вмешиваться в кризисы по типу казахстанских событий 2022 года.



