Легитимность, войска, пожизненный лидер: чем грозит усиление Совета мира?
• 00:29 Резолюция ООН и временная администрация Газы
• 01:35 Разрыв между мандатом по Газе и глобальным уставом
• 03:39 Газа как «низковисящий плод» для легитимации
• 06:12 Стабилизационные силы против классических миротворцев
• 08:08 Пожизненный председатель и «board of peace»
• 10:24 Россия, замороженные активы и соседи в Совете
Совет мира формально создан как временная международная администрация Газы по мандату ООН, но его устав прописан шире и допускает глобальную миротворческую роль. Трамп использует газский кейс как площадку для наращивания легитимности Совета, в том числе через применение стабилизационных войск и возможный успех в демилитаризации Хамас.
Внутренняя архитектура Совета напоминает «совет директоров» с практически несменяемым председателем, что создает риск превращения его в альтернативный центр силы по отношению к ООН. Для России усиление Совета мира несет политические издержки: в нем уже участвуют ключевые постсоветские соседи, обсуждается использование российских замороженных активов, а в будущем подобная структура может вмешиваться в кризисы по типу казахстанских событий 2022 года.
