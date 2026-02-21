 Перейти к основному контенту
Легитимность, войска, пожизненный лидер: чем грозит усиление Совета мира?

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Пояснительная бригада
Совет мира Трампа усиливается. Орган с формальным мандатом по Газе может расширить его и применить войска за пределами Ближнего Востока. Чем это грозит миру и России, разбирались спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Фото: Kevin Lamarque / Reuters


• 00:00 Совет мира: старт и вопрос о мандате
• 00:29 Резолюция ООН и временная администрация Газы
• 01:35 Разрыв между мандатом по Газе и глобальным уставом
• 03:39 Газа как «низковисящий плод» для легитимации
• 06:12 Стабилизационные силы против классических миротворцев
• 08:08 Пожизненный председатель и «board of peace»
• 10:24 Россия, замороженные активы и соседи в Совете

Совет мира формально создан как временная международная администрация Газы по мандату ООН, но его устав прописан шире и допускает глобальную миротворческую роль. Трамп использует газский кейс как площадку для наращивания легитимности Совета, в том числе через применение стабилизационных войск и возможный успех в демилитаризации Хамас.

Внутренняя архитектура Совета напоминает «совет директоров» с практически несменяемым председателем, что создает риск превращения его в альтернативный центр силы по отношению к ООН. Для России усиление Совета мира несет политические издержки: в нем уже участвуют ключевые постсоветские соседи, обсуждается использование российских замороженных активов, а в будущем подобная структура может вмешиваться в кризисы по типу казахстанских событий 2022 года.


Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Андрей Винокуров Андрей Винокуров
Дональд Трамп Россия США ООН сектор Газа Совет мира
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
