Праздники под давлением: Святой Валентин в России и Рождество в США

Специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман обсудили, как Дня святого Валентина в России и Рождества в США стали ареной идеологической борьбы и как коммерческие праздники становятся политическими маркерами

Фото: Егор Алеев / ТАСС

• 00:10 Праздники как поле идеологической борьбы

• 00:38 Позиция Кремля по Дню святого Валентина

• 02:19 РПЦ и ставка на «традиционные ценности»

• 04:08 День Петра и Февронии как «правильный» аналог

• 05:57 Коммерциализация и экономический барометр в США

• 06:44 Спор Merry Christmas vs Happy Holidays

• 08:42 Маятник ценностей: глобальный дрейф вправо

Новый выпуск программы «Пояснительная бригада» посвящен идеологическому давлению на праздники на примере Дня святого Валентина в России и Рождества в США.

Кремль официально не признает День святого Валентина, но и не запрещает, тогда как ключевым противником выступает Русская православная церковь, продвигающая вместо него День семьи, любви и верности. Аргумент РПЦ строится на противопоставлении «легкой» потребительской любви и «духовных» семейных ценностей.

На примере США разбирается, как коммерческие праздники становятся индикатором экономического благополучия и одновременно ареной культурных войн — от дискуссии Merry Christmas против Happy Holidays до политического заявления Дональда Трампа о «спасении Рождества». Авторы приходят к выводу, что и в России, и в США праздники все чаще используются консервативными силами как инструменты ценностной политики, а общественный маятник заметно смещается вправо.