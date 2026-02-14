Праздники под давлением: Святой Валентин в России и Рождество в США
• 00:38 Позиция Кремля по Дню святого Валентина
• 02:19 РПЦ и ставка на «традиционные ценности»
• 04:08 День Петра и Февронии как «правильный» аналог
• 05:57 Коммерциализация и экономический барометр в США
• 06:44 Спор Merry Christmas vs Happy Holidays
• 08:42 Маятник ценностей: глобальный дрейф вправо
Новый выпуск программы «Пояснительная бригада» посвящен идеологическому давлению на праздники на примере Дня святого Валентина в России и Рождества в США.
Кремль официально не признает День святого Валентина, но и не запрещает, тогда как ключевым противником выступает Русская православная церковь, продвигающая вместо него День семьи, любви и верности. Аргумент РПЦ строится на противопоставлении «легкой» потребительской любви и «духовных» семейных ценностей.
На примере США разбирается, как коммерческие праздники становятся индикатором экономического благополучия и одновременно ареной культурных войн — от дискуссии Merry Christmas против Happy Holidays до политического заявления Дональда Трампа о «спасении Рождества». Авторы приходят к выводу, что и в России, и в США праздники все чаще используются консервативными силами как инструменты ценностной политики, а общественный маятник заметно смещается вправо.
