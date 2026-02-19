О чем договорились на первом заседании «Совета мира» На восстановление Газы выделят $7 млрд, а пять стран, включая Казахстан, направят своих военных

В Вашингтоне прошло первое заседание «Совета мира», созданного по инициативе Трампа. Критики опасаются, что эта структура может подменить ООН. На первом заседании «Совета» речь в основном шла о будущем сектора Газа

О чем договорился «Совет мира» на своей самой первой встрече

Video

19 февраля в Вашингтоне состоялось первое заседание возглавляемого президентом США «Совета мира». Мероприятие прошло в Институте мира США (USIP), к названию которого в декабре Госдепартамент добавил имя Дональда Трампа — в знак признания «величайшего переговорщика в истории страны». Во встрече приняли участие лидеры и представители более 40 государств, как ратифицировавших устав новой организации, так и тех, кто пока ограничился статусом наблюдателя. Заседание проходило в открытом формате и продлилось около трех часов.

В начале встречи Трамп объявил, что девять стран — Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт — согласовали выделение в общей сложности $7 млрд на помощь Газе. Соединенные Штаты, в свою очередь, направят на нужды «Совета мира» $10 млрд, хотя ранее американский лидер упоминал о сумме в $5 млрд. При этом Трамп не уточнил, на какие именно цели пойдут эти средства. Для сравнения: по оценкам ООН, общий объем средств, необходимых на восстановление сектора Газа, составляет порядка $70 млрд.

Одним из наиболее ожидаемых решений стало объявление состава «международных стабилизационных сил» (ISF). По словам президента США, Индонезия, Марокко, Албания, Косово и Казахстан направят своих военных и полицейских для поддержания порядка в Газе. Позднее в ходе заседания глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о готовности Анкары также подключиться к миссии (ранее израильские власти выступали против развертывания турецких военных в палестинском эксклаве).

Возглавит контингент американский генерал-майор Джаспер Джефферс. Численность сил составит 20 тыс. военнослужащих и 12 тыс. полицейских. Ключевым участником миссии станет Индонезия: президент Прабово Субианто объявил, что азиатское государство отправит до 8 тыс. военных.

Согласно мирному плану США, ISF предстоит «обучать и поддерживать прошедшие проверку палестинские полицейские силы в секторе Газа», а также обеспечивать безопасность в приграничных районах совместно с Израилем и Египтом. Документ также предусматривает поэтапную передачу контроля над территорией сектора от Армии обороны Израиля (в настоящий момент она контролирует свыше 53% территории эксклава) к международным силам. Как уточнил Джефферс, новая миссия начнет работу с Рафаха — города на юге Газы, граничащего с Египтом. На юге сектора США также планируют разместить военную базу площадью около 140 гектаров, рассчитанную на 5 тысяч военных, выяснила The Guardian. Она станет оперативным центром ISF.

Трамп также сообщил, что Египет и Иордания окажут «очень серьезную поддержку» в формировании «по-настоящему надежных палестинских сил правопорядка». Глава палестинского технократического правительства в Газе Али Шаат заявил, что его администрация планирует создать собственные полицейские структуры численностью 5 тыс. человек уже в течение 60 дней. Как рассказал высокий представитель «Совета мира» по Газе Николай Младенов, набор в полицию стартовал уже 19 февраля, и свои заявки подали 2 тыс. кандидатов.

Миллиардер Марк Роуэн, владелец инвесткомпании Apollo Global Management и член учредительного исполкома «Совета мира», сообщил о планах организации построить в Газе 100 тыс. домов, рассчитанных на 500 тыс. жителей. На последующих этапах количество построек планируется довести до 400 тыс., что позволит охватить все двухмиллионное население сектора.

На заседании выступил и президент ФИФА Джанни Инфантино. Он объявил, что федерация инвестирует свыше $70 млн на строительство в Газе футбольной инфраструктуры: футбольные коробки, поля, академию и стадион, рассчитанный на 20–25 тыс. зрителей. «Нам предстоит не просто отстроить заново дома, школы, больницы и дороги. Нам предстоит заново отстроить людей — подарить им эмоции, надежду и доверие. Именно для этого и нужен футбол — вид спорта, который я представляю», — заявил Инфантино. Трамп также упомянул о планах ФИФА привезти в Газу известных футболистов.

В 2026 году США совместно с Канадой и Мексикой примут Чемпионат мира по футболу. В декабре прошлого года Инфантино вручил Трампу первую в истории Премию мира ФИФА.

Что еще Трамп сказал о будущем «Совета», Нобелевке и ООН

Президент США сообщил, что Норвегия согласилась принять у себя одну из следующих встреч «Совета мира», не преминув напомнить, что Нобелевский комитет так и не удостоил его своей премии. «Здесь написано: «я рад объявить, что Норвегия» — и я подумал: отлично, я получу Нобелевскую премию, ну наконец-то, наконец-то они поняли. Но мне все равно на Нобелевскую премию. Мне важно спасать жизни», — заявил он.

При этом норвежские власти, как и правительства Великобритании, Франции, Испании и ряда других европейских государств, ранее отказались от участия в новой структуре. По словам Трампа, Япония проведет сбор средств для «Совета мира» при поддержке других стран региона, включая Южную Корею, Филиппины и Сингапур. О непосредственном присоединении к «Совету» этих четырех азиатских государств, как и пересмотром Норвегией своей позиции, не сообщалось.

Американский лидер также заявил, что страны, отклонившие приглашение вступить в «Совет мира», в конечном счете будут вынуждены это сделать. «Некоторые пытаются увиливать, но это бесполезно. Со мной такие игры не пройдут», — подчеркнул он.

В своем выступлении Трамп вновь подверг критике ООН, в частности напомнив о неполадках с телесуфлером и остановке эскалатора, на котором он поднимался вместе с супругой во время прошлогодней Генассамблеи. Опасения, что Вашингтон может попытаться подменить ООН подконтрольным ему «Советом мира», побудили ряд государств отклонить приглашение к участию. Так, накануне учредительного заседания нового органа госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что Святой престол не станет присоединяться к новой инициативе — в частности потому, что «на международном уровне именно ООН должна в первую очередь заниматься урегулированием кризисных ситуаций».

Тем не менее на заседании «Совета мира» Трамп заверил, что США не планируют ликвидировать ООН, а напротив, намерены оказать ей финансовую поддержку и обеспечить ее жизнеспособность. «Совет мира» будет, по сути, осуществлять надзор за ООН и следить за тем, чтобы она работала должным образом», — заявил Трамп.