Как «Братья Чебурашкины» строят бренд без больших бюджетов
• [02:07] Чебурашкин о капитализации и расширении бренда
• [05:54] Как основатель описывает бренд и семейные ценности
• [09:03] Минималистичная упаковка против «крынок и бабушек»
• [20:46] Почему ставка делается на PR, а не на ТВ
• [26:14] Дегустации в сетях: механика и реальный эффект
• [29:40] Итоги: сильный бренд, но не максимум охвата
Основатель «Братьев Чебурашкиных» рассматривает бренд как ключевой актив для долгосрочного роста и возможного выхода в смежные категории. Стратегия строится на семейных ценностях, реальной фамилии на упаковке и минималистичном дизайне, который выделяет продукт на пестрой молочной полке и уже получил отраслевые награды.
Как малый и средний бизнес, компания избегает дорогих и длительных ТВ-кампаний и делает ставку на управление ассортиментом, данные по полке, PR, фестивальные награды и точечные дегустации. Эксперты отмечают высокую маркетинговую зрелость владельца и рекомендуют усиливать медийную стратегию, чтобы нарастить спонтанное знание бренда в массовой аудитории.
