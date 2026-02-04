Как «Братья Чебурашкины» строят бренд без больших бюджетов

Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков разбирают бренд «Братья Чебурашкины». Сооснователь компании Владислав Чебурашкин — в программе «Рекламный щит» на Радио РБК

• [00:08] Формат выпуска и выбор бренда для разбора

• [02:07] Чебурашкин о капитализации и расширении бренда

• [05:54] Как основатель описывает бренд и семейные ценности

• [09:03] Минималистичная упаковка против «крынок и бабушек»

• [20:46] Почему ставка делается на PR, а не на ТВ

• [26:14] Дегустации в сетях: механика и реальный эффект

• [29:40] Итоги: сильный бренд, но не максимум охвата

Основатель «Братьев Чебурашкиных» рассматривает бренд как ключевой актив для долгосрочного роста и возможного выхода в смежные категории. Стратегия строится на семейных ценностях, реальной фамилии на упаковке и минималистичном дизайне, который выделяет продукт на пестрой молочной полке и уже получил отраслевые награды.

Как малый и средний бизнес, компания избегает дорогих и длительных ТВ-кампаний и делает ставку на управление ассортиментом, данные по полке, PR, фестивальные награды и точечные дегустации. Эксперты отмечают высокую маркетинговую зрелость владельца и рекомендуют усиливать медийную стратегию, чтобы нарастить спонтанное знание бренда в массовой аудитории.

