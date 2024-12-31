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Военная операция на Украине ,  
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Шольц в новогоднем обращении дал гарантии помощи Украине

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Военная операция на Украине
Германия будет поддерживать Киев «как никто другой в Европе», а власти «сохранят хладнокровие», чтобы не допустить эскалации, пообещал Шольц. Берлин — второй крупнейший спонсор Украины после США. Москва осуждает поддержку Киева
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Soeren Stache / Reuters)

Германия продолжит поддерживать Украину «как никто другой в Европе», заявил канцлер страны Олаф Шольц в новогоднем обращении, передает Zeit.

«Я заверяю вас, что мы не оставим Украину в одиночестве и будем продолжать поддерживать, как никто другой в Европе», — сказал канцлер.

Он также пообещал, что немецкое правительство будет «сохранять хладнокровие, чтобы война не разрослась».

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Олаф Шольц

Германия оказывает Украине поддержку с начала российской военной операции. По данным Кильского института мировой экономики, с конца января 2022 года по октябрь 2024 года Берлин выделил Киеву помощь на €15,7 млрд, что делает его крупнейшим спонсором Украины после США. Затраты Германии на военную помощь Киеву институт оценивает в 0,38% от ее ВВП.

Президент Украины Владимир Зеленский, однако, критиковал Шольца за отказ от поставок отдельных видов оружия, в частности, дальнобойных ракет Taurus, а также за его разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Россия осуждает любую помощь Киеву со стороны Запада, как военную, так и финансовую. Москва настаивает, что это затянет конфликт и не изменит его исхода.

В Германии 23 февраля пройдут досрочные парламентские выборы. Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг и назначил их после того, как парламент отказал в доверии правительству Шольца. В ноябре в Германии распалась правящая коалиция «светофора», куда входила Социал-демократическая партия канцлера (СДПГ), Свободная демократическая партия (СвДП) и «Зеленые».

Рейтинги «светофорной» коалиции в последние месяцы перед ее распадом неуклонно снижались, как и популярность канцлера. Серьезным ударом для нее стали итоги осенних выборов на востоке страны — только в одной из трех земель, где они прошли, СДПГ удалось сохранить лидерство (в Бранденбурге), в то время как «Зеленые» и СвДП серьезно сократили присутствие в местных органах власти или вовсе его лишились. Der Spiegel писал, что Шольц может посетить Москву с мирной миссией для поднятия рейтинга, однако в Кремле опровергли подготовку визита.

Главным конкурентом Шольца на предстоящих парламентских выборах является Фридрих Мерц, которого выдвинул оппозиционный блок ХДС/ХСС. Мерц поддерживает предложение президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину и выступает на предоставление Киеву дальнобойных ракет TAURUS, против чего возражает Шольц. Россия предупреждала об ответе на удары дальнобойным оружием по своей территории.

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Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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