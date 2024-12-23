Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой

Зеленский ранее критиковал Шольца в том числе за отказ поставлять ракеты TAURUS и за звонок Владимиру Путину. Рютте назвал критику несправедливой, однако отметил, что на месте канцлера передал бы Киеву ракеты

Владимир Зеленский и Олаф Шольц (слева) (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Резкая критика канцлера Германии Олафа Шольца со стороны президента Украины Владимира Зеленского, в том числе по вопросам поставок оружия, несправедлива, заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает CNA.

«Я часто говорил Зеленскому, что он должен прекратить критиковать Олафа Шольца, потому что считаю это несправедливым», — сказал Рютте.

Также генсек НАТО отметил, что на месте Шольца начал бы поставлять Украине дальнобойные ракеты TAURUS и не делал бы никаких ограничений по применению.

Ракета TAURUS имеет дальность действия до 500 км. Запускается с самолета и способна развивать скорость до 900 км/ч. Может нести до 480 кг полезной нагрузки.

Киев запросил у Германии TAURUS еще в мае 2023 года. Шольц неоднократно отказывался передавать Украине ракеты из опасений прямого конфликта с Россией. «Есть оружие, которое можно предоставлять только в том случае, если ты сохраняешь контроль над всем, что с ним делается», — отмечал канцлер.

Москва осуждает поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что это не изменит ход спецоперации, а только затянет конфликт.

Помимо отказа от поставок TAURUS Зеленский ранее раскритиковал Шольца за звонок президенту России Владимиру Путину, с которым канцлер пообщался впервые с декабря 2022 года. «Звонок Олафа, на мой взгляд, ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов. <...> Понимаем все эти вызовы сейчас. Знаем, как действовать. И хотим предупредить: «Минска-3» не будет — нам нужен реальный мир», — заявил тогда Зеленский.