Der Spiegel сообщила об опасениях оппозиции, что Шольц поедет в Москву
Канцлер Германии Олаф Шольц может уже в ближайшие дни посетить Москву с мирной миссией, чтобы увеличить собственный политический рейтинг в преддверии досрочных парламентских выборов, пишет Der Spiegel со ссылкой на источник в партии Христианско-демократический союз (ХДС), не входящей в правящую коалицию.
По словам этого источника, на прошлой неделе его знакомый, являющийся членом бизнес-объединения «Восточный комитет немецкой экономики» (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft), сохраняющего контакты с Москвой, выразил уверенность в скором визите канцлера в Россию с «мирной миссией».
Собеседник Der Spiegel отметил, что хотя у него нет подтверждающих «слухи» данных, он считает такой визит возможным, поскольку это может стать «эффективным ходом» для поднятия рейтингов.
РБК направил запрос в канцелярию Олафа Шольца.
Рейтинги «светофорной» коалиции Шольцы в последние месяцы неуклонно снижались, как и популярность канцлера. Серьезным ударом для нее стали итоги осенних выборов на востоке страны — только в одной из трех земель, где они прошли, СДПГ удалось сохранить лидерство (в Бранденбурге), в то время как «Зеленые» и СвДП серьезно сократили присутствие в местных органах власти или вовсе его лишились.
11 декабря Шольц направил в бундестаг письменный запрос о доверии правительству. А на внеочередном заседании 16 декабря бундестаг отказал ему в доверии. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявил, что 27 декабря распустит Бундестаг. Досрочные выборы в ФРГ, предварительно, пройдут 23 февраля.
В последний раз в Москву Шольц приезжал в феврале 2022 года, за девять дней до начала Россией военной операции. Перед началом боевых действий на Украине канцлер призывал российского президента отказаться от решения начинать операцию. Путин же про угрозу начала конфликта тогда не сказал ни слова.
15 ноября Шольц созвонился с президентом России Владимиром Путиным впервые с декабря 2022 года. SZ пишет, что разговор двух лидеров произошел после долгой подготовки. По данным Reuters, беседа продлилась около часа. В сообщении немецкого кабмина по итогам разговора лидеров говорилось, что Шольц осудил военную операцию России на Украине и призвал Путина прекратить ее и вывести войска. Кремль назвал разговор деловым и откровенным.
До разговора с Путиным Шольц звонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, а также уведомил о беседе президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона. Зеленский посчитал, что Шольц открыл ящик Пандоры и вслед за канцлером переговоры с Путиным могут начать другие лидеры.
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