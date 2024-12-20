Песков заявил об отсутствии запросов от Берлина на визит Шольца в Москву
Москва не получала запросов на визит от канцлера ФРГ Олафа Шольца, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков публикацию издания Der Spiegel о том, что Шольц может уже в ближайшие дни посетить Москву с мирной миссией.
«Нет, ничего не было», — ответил Песков на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).
Ранее Speigel писал, что поездкой канцлер может увеличить собственный политический рейтинг в преддверии досрочных парламентских выборов.
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