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Политика ,  
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Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»

Нападение на рождественскую ярмарку в Магдебурге вызвало серьезные вопросы к властям Германии. Шольц уже предупреждал немцев о непростых временах после распада правящей коалиции
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Christian Mang / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц в поздравлении с Рождеством заявил, что сейчас наступили «чертовски суровые времена» (die Zeiten sind verdammt rau) и это чувствуют все граждане.

«Но мы сильное сообщество с общим будущим. Желаю всем мирных праздников», — написал он в X и поблагодарил за работу медиков и полицейских.

21 и 22 декабря в Магдебурге в центральной Германии прошли траурные мероприятия по жертвам нападения на посетителей городской рождественской ярмарки. В пятницу, 20 декабря, автомобиль въехал в толпу, погибли пять человек, в том числе ребенок, более 200 получили ранения. За рулем был врач из Саудовской Аравии Талеб аль-Абдулмохсен, который приехал в страну в начале 2000-х. Ему предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство. По словам прокурора, мужчина заявил, что был недоволен обращением с саудовскими беженцами.

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Владимир Зеленский и Олаф Шольц (слева)

После произошедшего власти Германии и правоохранительные органы столкнулись с резкой критикой, им пришлось объяснять, почему не были приняты более серьезные меры безопасности, особенно с учетом того, что Эр-Рияд предупреждал Берлин об угрозе, которую может представлять задержанный, и требовал его экстрадиции. Шольца, приехавшего на место теракта, освистали, а миллиардер Илон Маск, который будет работать в администрации избранного президента США Дональда Трампа, призвал его уйти в отставку.

В ноябре, выступая в бундестаге в связи с распадом правящей коалиции Германии, Шольц уже говорил, что «времена, в которых мы живем, чертовски суровы». Он предупреждал, что период как до, так и после досрочных парламентских выборов (пройдут 23 февраля) будет непростым с учетом продолжающегося конфликта России и Украины и риска эскалации на Ближнем Востоке.

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Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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