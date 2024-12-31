Посол России рассказал, почему Греция не сможет отправить Украине С-300

Посол России: Греция не может отправить Украине оружие без согласия Москвы

Греция и Россия заключили два соглашения, согласно которым Афины не могут передавать оружие без письменного согласия Москвы, сообщил Маслов. На вооружении у Греции есть ЗРК «Тор-М1» и «Оса», а также комплексы С-300

Афины, Греция (Фото: Matt Cardy / Getty Images)

Греция не может поставлять Украине оружие российского производства, поскольку у нее нет права делать это без согласия Москвы. Об этом заявил российский посол в Греции Александр Маслов в интервью порталу Militaire.

Посол подчеркнул, что Россия и Греция заключили два межправительственных соглашения: о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и о поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года.

«В соответствии с ними передача этих вооружений невозможна без письменного согласия российской стороны. Это не политическое, а международно-правовое обязательство Греции, которое необходимо соблюдать», — подчеркнул Маслов (цитата по ТАСС).

Посол назвал слухами сообщения греческих СМИ о предполагаемых планах Афин передать Украине системы ПВО. У Москвы нет оснований предпринимать какие-либо дипломатические шаги из-за этого, сказал он.

«Что касается якобы проблемы обслуживания имеющихся в Греции образцов российского оружия, то компетентные греческие власти не информировали нас о каких-либо трудностях», — добавил глава дипмиссии.

На вооружении у Греции есть, в частности, зенитные ракетные комплексы «Тор-М1» и «Оса», купленные около 20 лет назад у России, а также системы С-300. Афины рассматривали передачу последних Киеву, но условием называли установку на Крите американских противоракетных комплексов Patriot.

В январе, после того как Госдепартамент США разрешил продать Греции истребители F-35 и необходимое оборудование на $8,6 млрд, политическое и военное руководство страны одобрило передачу Киеву устаревших вооружений, которые уже не использует греческая армия. Власти поручили обеспечить отправку вооружения на Украину. Содержание пакета помощи не раскрывалось.

Позднее Афины объявили, что не намерены передавать Украине зенитные ракетные комплексы С-300, закупленные у России. О передаче Грецию, в частности, просили США, говорил министр национальной обороны страны Николаос Панайотопулос.

Представитель греческого правительства Павлос Маринакис, говоря о возможности отправки на Украину систем ПВО, подчеркивал, что Греция не будет предпринимать «ни одного шага, который мог бы создать даже малейшую угрозу» для сил сдерживания или противовоздушной обороны страны.

В конце декабря греческий портал Pronews сообщил, что Афины собираются поставить Киеву 24 зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow, власти эту информацию не подтверждали.

Греция уже поставляет Украине оружие. Панайотопулос, в частности, говорил, что его страна передала Киеву 20 БМП в обмен на вооружение от Германии. Москва осуждает военную помощь Украине: в Кремле подчеркивают, что это затянет конфликт и не изменит его исхода.