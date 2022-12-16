В Греции назвали условие для передачи Украине ЗРК С-300

ЗРК С-300 (Фото: Максим Коротченко / ТАСС)

Греция готова отправить стоящие на вооружении армии республики российские зенитные системы С-300 Украине, но только если США установят на Крите взамен них противоракетные комплексы Patriot. Об этом сообщает издание pronews.gr со ссылкой на министра обороны Греции Никоса Панайотопулоса.

«Речь идет не о покупке, а об установке, а значит система Patriot будет под контролем американцев», — пишет портал.

По данным издания, об этом министр заявил во время рождественского мероприятия, которое проходило в Министерстве обороны. Там ему задали вопрос о роли С-300 на Крите и в ПВО Греции. По С-300 министр обороны сказал: «Если США разместят на острове систему Patriot, то после ее интеграции — соединения с национальной системой ПВО — С-300 могут быть удалены. Тот же процесс применим к любой другой системе ПВО российского производства, которую они могут захотеть отправить на Украину».

Как пишет издание, из его слов следует, что в случае предоставления американских аналогов Греция также может отправить на Украину «Тор-М1», а также «Оса-АКМ».

В середине октября в Пентагоне заявили, что США рассматривают возможность увеличения военного присутствия в Греции. Греция, как и другие члены НАТО (кроме Венгрии), поставляет оружие Украине. Как в июне писало издание pronews.gr, в этом году Греция отправила или планирует отправить Украине: