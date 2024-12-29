Афины собираются поставить Киеву 24 зенитных ракеты RIM-7 Sea Sparrow, сообщает информационный портал Pronews.

По информации издания, эти ракеты используются уже почти 40 лет и входят в состав военно-морских и военно-воздушных сил Греции.

RIM-7 Sea Sparrow (в переводе с английского «Морской воробей») — американская управляемая ракета класса корабль-воздух с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Эта зенитная ракета малой дальности применяется против различных надводных целей, она развивает максимальную скорость в 1182 м/c и несет боевую часть массой 40,5 кг с радиусом поражения до 8 м.

Украина уже располагает необходимыми пусковыми установками для развертывания RIM-7 Sea Sparrow, отмечает газета Kathimerini.

Однако поставлять такие современные системы, как С-300 и ракеты Patriot, Афины решительно отказались, несмотря на неоднократные просьбы союзников, отметили авторы материала. Власти Греции сослались на проблемы безопасности и отсутствие надежных вариантов замены.

Российские власти осуждают помощь Украине со стороны Запада и заявляют, что она не помешает целям Москвы, но продлит конфликт.