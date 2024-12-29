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Военная операция на Украине ,  
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Греция решила передать Украине 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow

Сюжет
Военная операция на Украине

Афины собираются поставить Киеву 24 зенитных ракеты RIM-7 Sea Sparrow, сообщает информационный портал Pronews.

По информации издания, эти ракеты используются уже почти 40 лет и входят в состав военно-морских и военно-воздушных сил Греции.

RIM-7 Sea Sparrow (в переводе с английского «Морской воробей») — американская управляемая ракета класса корабль-воздух с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения.

Эта зенитная ракета малой дальности применяется против различных надводных целей, она развивает максимальную скорость в 1182 м/c и несет боевую часть массой 40,5 кг с радиусом поражения до 8 м.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Украина уже располагает необходимыми пусковыми установками для развертывания RIM-7 Sea Sparrow, отмечает газета Kathimerini.

Однако поставлять такие современные системы, как С-300 и ракеты Patriot, Афины решительно отказались, несмотря на неоднократные просьбы союзников, отметили авторы материала. Власти Греции сослались на проблемы безопасности и отсутствие надежных вариантов замены.

Российские власти осуждают помощь Украине со стороны Запада и заявляют, что она не помешает целям Москвы, но продлит конфликт.

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