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Военная операция на Украине ,  
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Греция дала категоричный ответ на вопрос о поставках С-300 на Украину

Греция дала категоричный ответ на вопрос о поставках С-300 на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua

Греция не будет поставлять Украине ракеты С-300, используемые в системе противовоздушной обороны (ПВО), заявил представитель греческого правительства Павлос Маринакис, передает газета Imerisia.

Так он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что страны ЕС оказывают давление на Грецию и Испанию, чтобы те отправили Украине некоторые из систем противовоздушной обороны. Представители стран ЕС на недавнем саммите обратили внимание глав правительств обеих стран на то, что их потребность в системах ПВО не так велика, как у Украины, и они не сталкиваются с какой-либо непосредственной угрозой.

«Не будет предпринято ни одного шага, который мог бы создать даже малейшую угрозу для сил сдерживания или противовоздушной обороны нашей страны. Мы много раз выступали с многочисленными опровержениями, сегодня я отвечаю вам категорично», — сказал Маринакис.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

В феврале 2024 года Греция тоже заявляла, что не будет передавать Украине закупленные у России зенитные ракетные комплексы С-300. Маринакис объяснил это решение нежеланием «рисковать оборонным щитом страны».

Греческий министр национальной обороны Николаос Панайотопулос говорил, что с просьбой помочь Киеву обращались США. Он рассказывал, что Греция передала Украине 20 БМП. Кроме того, в январе Афины согласились передать Киеву устаревшие системы вооружения, которыми уже не пользуется греческая армия.

Российские власти осуждают помощь Украине со стороны Запада и заявляют, что она не помешает целям Москвы, но продлит конфликт.

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