Заключенных лишили единовременной выплаты за подписание контракта

Единовременные выплаты больше не будут положены россиянам, которые на день заключения контракта отбывали наказание в виде лишения свободы. Изменение вступит в силу 1 января 2025 года

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Правительство изменило порядок единовременных выплат за подписание контракта с Минобороны для службы в зоне военной операции, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовых актов.

В соответствии с новыми правилами, единовременные выплаты не будут положены россиянам, которые заключили контракт, отбывая тюремный срок:

«Определить, что единовременные денежные выплаты <...> не осуществляются гражданам Российской Федерации, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации отбывали наказание в виде лишения свободы», — сказано в документе.

Изменения вступят в силу с завтрашнего дня, 1 января 2025 года.

Федеральные единовременные выплаты заключившим контракт для прохождения военной службы во время военной операции на Украине были утверждены президентом в ноябре 2022 года. В июле 2024-го глава государства повысил их до 400 тыс. руб.

Кроме того, дополнительные средства выплачиваются правительствами регионов: им также рекомендовано платить новым контрактникам не менее 400 тыс. руб. Однако в некоторых субъектах размер региональной выплаты значительно выше: так, в Москве заключивший контракт получает 1,9 млн руб., также единовременно.

В последние месяцы в части регионов значительно повысили региональные выплаты: их подняли, например, в Татарстане и Санкт-Петербурге.

В настоящее время помимо единовременных выплат контрактники могут рассчитывать на: ежемесячные выплаты, в том числе в период подготовки;

выплаты за результат;

надбавки и премии;

выплаты при ранении при увольнении в связи с этим обстоятельством, а также в зависимости от тяжести;

выплаты при установлении инвалидности;

единовременную выплату в равных долях членам семьи погибшего военнослужащего.

К 24 декабря за неполный год в российские войска на службу по контракту набрали почти 440 тыс. человек, говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, ежедневно контракты на военную службу заключают порядка 1,2 тыс. человек.