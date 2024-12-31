Заключенных лишили единовременной выплаты за подписание контракта
Правительство изменило порядок единовременных выплат за подписание контракта с Минобороны для службы в зоне военной операции, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовых актов.
В соответствии с новыми правилами, единовременные выплаты не будут положены россиянам, которые заключили контракт, отбывая тюремный срок:
«Определить, что единовременные денежные выплаты <...> не осуществляются гражданам Российской Федерации, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации отбывали наказание в виде лишения свободы», — сказано в документе.
Изменения вступят в силу с завтрашнего дня, 1 января 2025 года.
Федеральные единовременные выплаты заключившим контракт для прохождения военной службы во время военной операции на Украине были утверждены президентом в ноябре 2022 года. В июле 2024-го глава государства повысил их до 400 тыс. руб.
Кроме того, дополнительные средства выплачиваются правительствами регионов: им также рекомендовано платить новым контрактникам не менее 400 тыс. руб. Однако в некоторых субъектах размер региональной выплаты значительно выше: так, в Москве заключивший контракт получает 1,9 млн руб., также единовременно.
В последние месяцы в части регионов значительно повысили региональные выплаты: их подняли, например, в Татарстане и Санкт-Петербурге.
В настоящее время помимо единовременных выплат контрактники могут рассчитывать на:
- ежемесячные выплаты, в том числе в период подготовки;
- выплаты за результат;
- надбавки и премии;
- выплаты при ранении при увольнении в связи с этим обстоятельством, а также в зависимости от тяжести;
- выплаты при установлении инвалидности;
- единовременную выплату в равных долях членам семьи погибшего военнослужащего.
К 24 декабря за неполный год в российские войска на службу по контракту набрали почти 440 тыс. человек, говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, ежедневно контракты на военную службу заключают порядка 1,2 тыс. человек.
Читайте РБК в Telegram.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК
Как сервировать новогодний стол. Инструкция
Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов