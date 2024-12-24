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Военная операция на Украине ,  
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Медведев назвал число заключивших контракты с Минобороны за год

Медведев: в 2024-м контракты с Минобороны заключили почти 440 тыс. человек
Сюжет
Военная операция на Украине
В Минобороны заявляли, что ежедневно контракт на военную службу заключают около 1,2 тыс. человек. По словам Медведева, всего с начала года набрали 440 тыс. контрактников
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В 2024 году контракты с Минобороны для поступления на военную службу заключили почти 440 тыс. человек, сообщил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Башкирию. Он возглавляет комиссию по комплектованию Вооруженных сил России.

«Это результат работы всех регионов», — сказал Медведев.

Схожие данные были приведены на коллегии Минобороны в середине декабря. Глава ведомства Андрей Белоусов говорил, что за год в Вооруженные силы набрали более 427 тыс. человек, в среднем контракт ежедневно заключают 1,2 тыс.

В конце 2023 года Минобороны впервые с начала боев на Украине раскрыло число служащих по контракту в армии: на тот момент ее проходили более 640 тыс. человек.

Белоусов раскрыл число заключивших за год контракт с армией
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Российский президент Владимир Путин в июне говорил, что в зоне боевых действий находятся почти 700 тыс. российских военных. В декабре 2023-го он оценивал это число в 617 тыс. человек, а протяженность линии соприкосновения — свыше 2 тыс. км.

16 сентября Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Таким образом, штатная численность военнослужащих увеличивается на 180 тыс. человек. Документ опубликован на портале правовых актов, он вступил в силу с 1 декабря.

Путин говорил, что указ необходим для доукомплектации воссозданных в марте Московских и Ленинградских военных округов. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что численность ВС наращивают в первую очередь за счет контрактников.

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Теги
Персоны
Дмитрий Медведев контрактники Минобороны военная служба
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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