В Татарстане выплаты контрактникам с января повысят до ₽2,2 млн

Центр оформления на военную службу по контракту «Батыр» в Казани (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Выплаты заключившим в Татарстане контракт с Минобороны повысят с 1 января 2025 года на 200 тыс. руб. — с 2 млн до 2,2 млн руб., сообщает пресс-служба оперативного штаба республики.

«В эту сумму входят 1,5 млн от правительства республики, 400 тыс. — от Минобороны России и 300 тыс. — от муниципалитетов», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что предприятия, сотрудники которых уходят на спецоперацию, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату.

В прошлый раз выплаты контрактникам в Татарстане повышали в сентябре 2024 года. Тогда общая сумма выплат увеличилась до 2 млн руб. На сегодняшний день подписавшие контракт с Минобороны получают 1,3 млн руб. от республики.