 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Татарстане выплаты контрактникам с января повысят до ₽2,2 млн

Сюжет
Военная операция на Украине
Центр оформления на военную службу по контракту &laquo;Батыр&raquo; в Казани
Центр оформления на военную службу по контракту «Батыр» в Казани (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Выплаты заключившим в Татарстане контракт с Минобороны повысят с 1 января 2025 года на 200 тыс. руб. — с 2 млн до 2,2 млн руб., сообщает пресс-служба оперативного штаба республики.

«В эту сумму входят 1,5 млн от правительства республики, 400 тыс. — от Минобороны России и 300 тыс. — от муниципалитетов», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что предприятия, сотрудники которых уходят на спецоперацию, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату.

Путин распространил на Росгвардию выплату ₽400 тыс. для контрактников
Политика
Фото:Елена Афонина / ТАСС

В прошлый раз выплаты контрактникам в Татарстане повышали в сентябре 2024 года. Тогда общая сумма выплат увеличилась до 2 млн руб. На сегодняшний день подписавшие контракт с Минобороны получают 1,3 млн руб. от республики.

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Татарстан Военная операция на Украине контрактная служба
Материалы по теме
Путин распространил на Росгвардию выплату ₽400 тыс. для контрактников
Политика
Контрактник ударил себя топором по голове, чтобы не воевать
Политика
В Тверской области более чем в 2 раза увеличили выплату контрактникам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
Эксперты подтвердили, что в Петербурге нашли останки журналиста МаксимоваОбщество, 18:14
Дюков будет единственным кандидатом на пост президента РФССпорт, 18:14
Авиакомпания Red Wings рассказала о введении скидок на билеты для детейОбщество, 18:12
Как бизнесу понять, что пора иначе работать с даннымиРБК и СберАналитика, 17:59
В Татарстане выплаты контрактникам с января повысят до ₽2,2 млнПолитика, 17:49
Доллар по итогам 2024 года вырос к рублю на 13,4%, превысив ₽101Инвестиции, 17:48
Производитель Jim Beam решил подготовиться к приходу Трампа запасами в ЕСВино, 17:48
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Стоматология с нуля. Сколько стоит и как открыть клинику в 2025 годуPro, 17:43
Дворкович заявил, что огорчен скандалом с Карлсеном на чемпионате мираСпорт, 17:39
Курс доллара от ЦБ останется выше ₽101 до конца новогодних праздниковИнвестиции, 17:38
Как увеличить оборот в 10 раз до ₽3 млрд и стать крупным игроком на рынкеРБК и Альфа-Лизинг, 17:37
Основатели Simple — о 30-летии бренда и планах на будущееСтиль, 17:35
Как выглядят новые станции метро Москвы. ФоторепортажОбщество, 17:35 
В Йошкар-Оле задержали женщину за взрыв фейерверков в отделениях почтыОбщество, 17:28