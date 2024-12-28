В Татарстане выплаты контрактникам с января повысят до ₽2,2 млн
Выплаты заключившим в Татарстане контракт с Минобороны повысят с 1 января 2025 года на 200 тыс. руб. — с 2 млн до 2,2 млн руб., сообщает пресс-служба оперативного штаба республики.
«В эту сумму входят 1,5 млн от правительства республики, 400 тыс. — от Минобороны России и 300 тыс. — от муниципалитетов», — говорится в сообщении.
Там также отметили, что предприятия, сотрудники которых уходят на спецоперацию, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату.
В прошлый раз выплаты контрактникам в Татарстане повышали в сентябре 2024 года. Тогда общая сумма выплат увеличилась до 2 млн руб. На сегодняшний день подписавшие контракт с Минобороны получают 1,3 млн руб. от республики.
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