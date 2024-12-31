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Военная операция на Украине ,  
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FT спрогнозировала заключение мира между Россией Украиной в 2025 году

FT: Россия и Украина подпишут мирное соглашение в 2025 году
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия и Украина в 2025 году заключат мирное соглашение: Киев согласится на «фактический» контроль Москвы над утраченными территориями, в обмен на гарантии безопасности, членство Украины в НАТО будет заморожено, прогнозирует FT
Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россия и Украина в 2025 году подпишут мирный договор, в котором последняя согласится на «фактический, но не юридический» контроль Москвы над утраченными территориями. Об этом сообщает Financial Times в своей подборке прогнозов на следующий год.

Для заключения соглашения избранному президенту США Дональду Трампу придется пригрозить более жесткими санкциями и усилить американскую поддержку Киева, чтобы побудить Москву перейти к переговорам, утверждает газета.

В то же время, союзники США убедят Трампа не снимать членство Украины в НАТО с повестки дня, по крайней мере, на начальном этапе переговоров, говорится в комментарии за подписью аналитика Бена Холла.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский согласится на фактический, но не юридический контроль России над территорией, которую она в настоящее время занимает, с некоторыми обменами земельными участками в обмен на европейские гарантии безопасности при поддержке США, в то время как вступление Украины в НАТО в конечном итоге будет заморожено», — написал корреспондент.

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Фото:John Moore / Getty Images

Москва считает антироссийские санкции незаконными. Зеленский исключал размен территорий на мир. Переговоры с Киевом об обмене земель отвергает и российская сторона: Москва настаивает на признании новых территориальных реалий и выводе украинских сил из новых регионов — Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Россия также выступает против вступления Украины в НАТО: отказ Киева от стремления в блок был среди условий для начала урегулирования, которые выдвигал российский президент Владимир Путин. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не отказывалась от переговоров.

Зеленский признавал необходимость найти дипломатическое решение конфликта, но говорил, что Киев будет  рассматривать такие шаги «только тогда, когда мы будем знать, что мы достаточно сильны».

Украинский президент также признал , что страна может утратить часть территорий по итогам конфликта: ранее он настаивал на возврате Украины к границам 1991 года, когда в ее состав входили и новые российские регионы, и Крым. Москва считает вопрос о статусе полуострова и новых регионов закрытым.

Границы Украины после завершения конфликта могут зависеть от разных факторов, говорил в октябре Зеленский. Однако юридически признавать потерю территорий Киев не будет, подтверждал он.

Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских соглашений и с учетом реалий на земле, сказал 19 декабря во время прямой линии Путин. Итоговый документ, по его словам, должен быть подписан только с легитимной украинской властью, то есть с Верховной радой и ее председателем (Русланом Стефанчуком). При этом сам диалог может вестись в том числе с Зеленским, который может вновь пойти на выборы президента и подтвердить свою легитимность, подчеркивал Путин.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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